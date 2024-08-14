中纪委：深入推进“油水多”领域腐败治理

（北京综合讯）中共再度释放纵深反腐信号，中共中央纪委国家监委发文称，要推进权力集中、资金密集、资源富集等重点领域的腐败问题治理，并特别点名金融、国企、能源、医药和基建工程这些“油水多”的重点领域。

中纪委国家监委网站星期三（8月14日）发文指出，从近年来查处的腐败案件可以看出，一些重点领域往往腐败易发多发，成为实现中国式现代化的“拦路虎”“绊脚石”。

文章称，油水越多的地方越容易滑倒。相比其他领域，金融、国企、能源、医药和基建工程等重点领域政策支持力度大、投资密集、资源集中，关乎国计民生，关乎人民群众的获得感、幸福感、安全感。

对于这些重点领域的反腐，文章说，要吹开浮土找裂缝，善于从异常现象背后发现隐藏的腐败问题，把反腐败与防风险结合起来推进，让反复发作的老问题逐渐减少，让新出现的问题难以蔓延。

关于行贿行为的惩治，文章提出，深化权力集中、资金密集、资源富集领域的反腐败要取得长效，需铲除“围猎”这个政治生态污染源，强化受贿行贿一起查，斩断官商勾结利益链，破除权钱交易关系网。

中共惩治腐败高压态势不止。7月闭幕的中共二十届三中全会审议通过的《决定》中，要求深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，并强调要坚持不敢腐、不能腐、不想腐工作机制一体推进，着力铲除腐败滋生的土壤和条件。