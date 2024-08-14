柯文哲政治献金风暴延烧 竞选团队提告会计师端木正

（台北综合讯）台湾民众党主席柯文哲涉嫌政治献金申报不实争议延烧；他的竞选团队星期三（8月14日）控告会计师端木正自行调节账目，涉嫌业务登载不实、使公务员登载不实等罪。

综合台湾《中国时报》与《联合报》报道，在台湾总统大选期间担任柯文哲竞选办公室总干事的民众党立委黄珊珊，星期三到台北地方检察署提告端木正，认为端木正将应该掌管的业务登记报告做出不实纪录，涉犯业务登载不实。此外，端木正把这些资料上传到监察院系统，涉犯使公务员登载不实。

黄姗姗说，柯文哲竞选总部的所有支出均有完整凭证，而且都有银行往来的纪录，这些纪录在每周都会交给委外的会计师端木正缮打、上传及申报。但从民众党提交或留存的支出凭证里面，找到近17笔漏登资料，造成结算时出现存折金额跟账面资料的短差。

黄珊珊说，正常来说，政治献金必须有差额说明，但端木正因来不及键入，在没有任何凭证及发票的情况下，编造了九笔完全虚假的支出后上传。

柯文哲遭质疑竞选总统政治献金申报不实，其竞选团队星期一（12日）指会计师端木正擅自将漏报金额约1817万余新台币（约80万新元），自行调节到时乐、尼奥与木可等公司，却未告知竞选团队。

端木正随后发表声明称，所提供的签证服务均依法令规定处理，相信监察院及检察署必能详尽调查相关证据并厘清真相，还他清白。

台北地检署星期三指挥调查局持搜索票，前往端木正的会计师事务所、柯文哲办公室调取相关单据、凭证进行比对。外界也传出检调搜索端木正会计师事务所、约谈相关人员的消息，但检方没有予以证实。

柯文哲星期三向民众党党员发出公开信，承认识人不明、用人不当，又指2024年总统大选是民众党首次面对如此庞大规模的选举，的确缺乏专业团队；但不该因陋就简，把重要业务委外处理，也没有再重复查核，他们对此也有责任。

柯文哲说，民众党会配合监察院陆续补正资料，星期三调查局执行公务时，民众党也主动提供大选收支相关凭证，期盼真相会水落石出。