被控向中国出售国防信息 美国陆军情报分析员认罪

（华盛顿综合讯）美国陆军一名情报分析员星期二就向中国提供敏感国防信息的指控认罪，这些敏感信息包括有关美国武器系统和军事战术与战略的文件。

综合法新社与美国之音报道，美国陆军第89宪兵旅第720宪兵营的情报分析员舒尔茨（Korbein Schultz）中士，持有美国最高机密安全许可。今年3月, 他在肯塔基州坎贝尔堡军事基地被捕。

美国司法部星期二（8月13日）在一份声明中说，舒尔茨被控串谋获取和披露国防信息、未经许可出口与国防物品相关的技术数据、串谋未经许可出口国防物品，以及贿赂公职人员等罪名，他当天对上述指控认罪。

根据指控文件，舒尔茨自2022年6月开始向一名居住在香港的人士，提供了数十份敏感的美国军事文件，他相信此人与中国政府有联系。

舒尔茨提供的文件中，其中一份讨论了美国陆军从俄乌战争中吸取的教训，这些经验教训将应用于台湾防务；一些文件讨论了中国军事战术和准备情况、美国在韩国和菲律宾的军事演习等。此外，还有一些文件包含与HH-60直升机、F-22A战斗机、U-2侦察机和导弹系统有关的信息。

美国司法部称，舒尔茨因提供这些信息，获得了4万2000美元（5万5300新元）的报酬。

舒尔茨的宣判听证会将于2025年1月23日举行，他可能面临数十年的监禁。

美国联邦调查局国家保安部执行助理局长威尔斯（Robert Wells）说，中国政府正积极将美国的军事人员和国家安全信息作为目标，“我们将竭尽全力确保这些信息免受敌对外国政府的侵害”。

美国司法部去年8月逮捕了两名向中国提供敏感军事信息的华裔海军士兵，其中一人今年1月承认与中国情报人员串谋并收受贿赂，被判处监禁27个月。