北京将派中国国家运动员访问港澳 再增大熊猫凝聚香港民心

中国中央政府陆续推出一连串凝聚香港民心的措施，包括刚在巴黎奥运会夺得40面金牌创佳绩的中国国家运动员，将于本月底访问香港；中央政府送赠的一对大熊猫，也将于9月底前到港。

受访学者认为，中国国家运动员访港、赠送熊猫等措施，有助增加港人的国家意识。但长远而言，香港特区政府改革和推动国情和历史教育，才是最关键。

根据惯例，中国国家代表团在奥运会结束后，很快就会到香港及澳门访问。香港《成报》周三（8月14日）报道，港府正与中央政府商讨今年国家运动员访港事宜，初步计划本月29日起访港三天，活动包括跟香港运动员、学生以及纪律部队交流等，过后会续程访问澳门。

据悉，中国金牌运动员在本月30日会有分组访问活动，除了到访沙田体育学院，也会到港岛一间中学与学生交流。晚上他们会在湾仔伊利沙伯体育馆，参与奥运健儿大汇演。

访港行程的第三天，将有维多利亚公园泳池表演活动，预料入场市民可以一睹中国国家跳水“梦之队”精彩表演。在10米高台施展“水花消失术”的全红婵，会否随队访港仍待最后敲定。

今年是中国国庆75周年兼香港特区成立27周年，中央政府早前宣布再赠香港一对大熊猫。综合多家港媒周三报道，这对大熊猫可能在9月26日抵港，与港人一同庆祝中国“十一”国庆。

根据安排，大熊猫赴港前必须在四川隔离30天，到港后也要检疫隔离30天，加上适应期，预料要等多一段时间才可正式和港人互动交流。

香港文化体育及旅游局周三宣布，局长杨润雄周四会启程前往四川成都，出席中央政府赠送大熊猫予香港特区的合作协议书签署仪式，并跟进大熊猫赴港安排。

香港最大政党民建联周三表示，大熊猫不仅可以提升香港旅游吸引力，其亲善形象也有助于对外说好中国与香港特区故事。该党建议港府加快推动“熊猫经济”，包括打造具香港特色的大熊猫IP产业链，创造出独特的熊猫文创、餐饮食品及主题酒店等周边产品和服务。

有不愿意透露姓名的政界人士认为，近年北京对港政策以强硬为主，以上两项措施则走软性路线，希望增加港人的爱国情怀。他相信会有效果，但不宜有过高期望。以奥运金牌选手访港为例，最早一次是在2004年，为的是提高建制派在当年立法会选举的胜算。不过，随着陆港两地冲突日益恶化，前几次中国国家运动员访港，所能发挥的作用已经愈来愈小。

不过，香港中文大学通识学部讲师蔡思行接受《联合早报》访问时指出，巴黎奥运会赛事期间，很多港人看到国家队胜出和落后的时候，都有发自内心的紧张和支持，反映大部分港人有国家意识和爱国情怀。他们对国家队本月底访港，以及中央赠送新一对熊猫给香港，都会心存感激。

但蔡思行也表示，中国国家运动员访港、赠送熊猫等属于一次性措施，对于提振港人的国家意识只有短暂正面影响，长远仍离不开特区政府在国情教育和历史教育的改革和推动。

至于中央政府层面，他认为有必要提高港人在国家事务和科技事务的参与，例如早前香港警队女总督察黎家盈获选为中国载荷专家，就是很好的例子。北京给予更多这类宝贵机会，港人也会努力增加自身能够贡献国家的能力，将为陆港之间的良性互动和民心相通，注入新的积极力量。