双边贸易上半年增15％ 陈诗龙：新川未来可在绿色经济等领域深化战略合作

我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生指出，新加坡和四川的关系保持强劲和韧性，双方领导人和企业互访频繁，双边经济关系也在面对全球挑战中取得稳步进展，未来两地可在绿色经济等领域深化战略合作、相互支持。

新加坡—四川贸易与投资委员会（新川贸投委）第24次会议，星期三（8月14日）在新加坡香格里拉酒店举行。会议由新川贸投委新方联合主席陈诗龙和新任中方联合主席、四川省副省长左永祥共同主持。

这是冠病疫情后，会议首次以线下的方式在新加坡召开，也是陈诗龙在2020年接任新方联合主席后，首次在新加坡主持新川贸投委线下会议。超过130名新川官员和商界代表出席会议。

陈诗龙在致辞时说，已成立28年的新川贸投委是推动双方经贸的重要平台，为双方合作发展做出卓越贡献。在多变的全球经济背景下，新加坡和中国、新加坡和四川之间的经贸往来不断稳步推进。

陈诗龙指出，顺应新中发展的新趋势，也契合中国向新质生产力迈进的步伐，新川不断拓展新的合作领域，包括绿色经济、智慧科技等，充分体现新川合作的潜力。两地政企之间长期以来频繁交流和密切互动，也奠定新川之间坚固的双边关系。

新川高层过去一年互动频繁。陈诗龙去年6月底到四川省会成都访问四天，期间会见四川省和成都市的党政“一把手”，并与四川省副省长杨兴平共同主持新川贸投委第23次会议。

中共四川省委副书记、时任成都市委书记施小琳（现任四川省长）去年10月访问新加坡，也受到陈诗龙接待。

我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今年3月访华，首站访问四川并与中共四川省委书记王晓晖会面，讨论进一步深化新加坡与四川的合作。

今年上半年，新川贸易总额、新加坡对四川的投资分别同比增长15％、7.9％，双边贸易和投资活动保持积极势头。

陈诗龙指出，四川是新加坡企业在中国西部寻找机遇的天然落脚点，新方企业仍有兴趣发展业务，为四川乃至更广阔的中国西部地区提供价值，尤其是在绿色经济和文化旅游等面向未来的领域。

他说，新川已做好充分准备，为本区域绿色贸易奠定坚实基础。四川拥有丰富的可再生能源资源，并正以新能源和低碳解决方案为动力，发展充满活力的绿色经济。作为全球贸易枢纽，新加坡也在加强促进区域绿色贸易的方法，并让全球的公司能探索更紧密的伙伴关系。

为加强区域竞争力和能力建设，更多四川企业正在东南亚探索增长机会。陈诗龙指出，截至目前已有逾50家四川公司在新加坡设立办事处，目标是拓展本区域业务，通过新加坡发展国际贸易和供应链。新中30天互免签证的安排落实后，新川民间交流得到加强。

左永祥致辞时则指出，新加坡长期位居四川外资来源的第一大国，新川贸投委成立以来，双方合作交流不断深化，两地双向投资和贸易往来持续增长。

左永祥说，四川今年提出以新质生产力发展为重要着力点，推动实施人工智能、先进装备、清洁能源等科技专项，培育壮大新兴产业和未来产业，希望新加坡以贸易融资、科技创新等领域的强大优势，深度对接四川新兴产业发展的重点，挖掘合作潜力。

新川企业星期三在陈诗龙、左永祥等见证下签署五份谅解备忘录，涉及绿色经济、医疗保健及民间交流等领域。