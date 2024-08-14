美媒：华为将推出新款AI芯片 挑战英伟达

（深圳综合讯）美国媒体报道，中国科技巨头华为即将推出一款用于人工智能的新芯片，克服美国制裁，在中国市场挑战英伟达（Nvidia）的地位。

《华尔街日报》星期二（8月13日）引述知情人士报道，华为最近几周正在测试一款名为“升腾910C”的最新处理器。华为告诉潜在客户，这款处理器能媲美英伟达去年推出H100芯片，后者无法在中国直接销售。

知情人士称，字节跳动、百度和中国移动在内的公司，已就购买升腾910C进行初步讨论。华为与潜在客户的初步谈判表明，订单可能超过7万枚，总价值约20亿美元（26亿新元），华为的目标是最快今年10月便开始发货。

不过知情人士也指出，华为目前芯片仍面对生产延迟问题。该公司仍可能遭美国进一步制裁，使它无法运用制造设备和人工智能硬件中最新存储芯片。

华为自2019年以来一直被列入美国商务部实体清单，这表明华盛顿认为该公司对美国国家安全构成威胁。这阻止了华为使用台湾等地的工厂制造芯片，也阻碍了华为获得关键零部件和制造设备。

另据路透社报道，美国监管机构去年以国家安全为由，阻止英伟达向中国客户销售包括H100在内的先进芯片。英伟达随后推出了三款专为中国定制的芯片，包括最受关注的H20芯片。然而，与H100芯片相比，H20的计算能力受到显著限制。

华为公司未回应《华尔街日报》和路透社的置评请求。