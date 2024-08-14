中印举行外交防务对话机制高官首会 分析：北京对普拉博沃新政府“早投资”

南中国海局势持续紧张之际，中国与印度尼西亚举行外长防长“2+2”对话机制首次高官会，显示两国有意保持更紧密的合作关系。

受访学者分析，印尼政权交接在即，中国有意早做外交投资，提升与亚细安大国印尼的关系；印尼在推动《南中国海行为准则》磋商中展现的作用，也为中国所重视。

据中国外交部消息，中国与印尼“2+2”对话机制首次高官会星期二（8月13日）在雅加达举行。会议由中国外交部副部长孙卫东、中央军委国际军事合作办公室副主任张保群，以及印尼外交部亚太非总司长卡迪尔、国防部战略总司秘书长奥克塔罗共同主持。

中国与印尼“2+2”对话机制由两国领导人去年建立，是中国对外建立的首个部长级“2+2”机制。中国外交部称，此次高官会标志着两国“2+2”机制正式启动，也标志着两国战略互信迈上新台阶。

据印尼外交部发布的消息，双方将在明年两国建交75周年时，举行首个“2+2”部长级会议。消息稿也引述卡迪尔说，此次高官会标志着印尼与中国的全面战略伙伴关系翻开新篇章。

印尼外交部还称，两国就外交官能力培训和联合军事训练达成了合作协议，并重申将致力于加强合作以维护地区安全与稳定、防止恐怖主义，以及应对跨国犯罪。

中国外交部新闻稿还提到，中方并就台湾、南中国海等涉及中国核心利益和重大关切的问题阐述立场主张；并称印尼“重申坚定恪守一个中国原则”，主张通过和平谈判妥善管控分歧，维护南中国海和平稳定。不过，印尼外交部新闻稿没有提到相关内容。

印尼是亚细安的创始国之一，也是东南亚最大的经济体。中国已连续十年成为印尼的第一大贸易伙伴和印尼的主要投资来源国。两国高层去年以来也频密互访，印尼被视为北京拉拢亚细安国家的突破口。

复旦大学国际问题研究院副研究员薛松接受《联合早报》采访时分析，尽管中国和印尼在2016年前后曾出现过渔业纠纷，但印尼主张通过沟通对话的外交途径来解决争端，这一立场与中国的态度高度契合。此外，印尼近期在推动《南中国海行为准则》的磋商中展现出建设性，也为中国所重视。

薛松说，中国和印尼在国际政治领域有相似的身份认同，在以哈问题等国际及地区热点议题上持有相近观点，对未来国际秩序的多极化和民主化抱有共同愿景，也都希望突破美西方贸易保护主义的制约，两国未来有很多共同利益和合作潜力。

对于印尼强化与中国的关系，印尼Saraswati创新发展公司主管、前战略与国际研究中心（CSIS）中国组主任韦珍玉受访时指出，美英澳三国组建三边安全伙伴关系（AUKUS），对中国、印尼乃至亚细安均构成了安全挑战，中国和印尼有强化国防合作的需要。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁受访时则分析，将于10月正式就职的当选总统普拉博沃曾在当选后迅速访问中国，中国自然希望早一点做外交投资，提升中国和印尼未来的外交关系。