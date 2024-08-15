男子称30新元老鸭面吃到疑似腐鼠 苏州一面馆暂停营业

（苏州综合讯）中国一名男子申诉，他在苏州一家面馆享用166元（人民币，下同，30新元）老鸭面，却吃出疑似腐烂老鼠的异物。苏州姑苏区官方展开调查，面馆也暂停营业。

综合中国封面新闻、央广网和荔枝新闻报道，当事人吴先生称，星期天（8月11日）在朋友的推荐下，到苏州姑苏区一家名为“御面斋精品面馆”的高档面馆用餐，并点了老鸭面。

吴先生称，他吃到三分之一左右时，咬到一块类似鸭肉的东西。当时他未看出异样，咬开后有黑汁冒出，且伴有浓烈的臭味散发出来。他把异物吐出后，看到一些碎渣，纸巾也被染黑。他随后呕吐多次。

男子说，不清楚异物是什么，没有经过化验最终确认，并称有部分异物在商家处，还有部分异物被他带回家中，放在冰箱内保存。

吴先生称，他不需要退单、赔偿，但要求商家公开店内的监控视频，也要求调查这家面馆的食品安全问题，检测异物到底是什么，“该闭店就闭店”。

男子已报警并向苏州市市场监督管理局投诉。他也在网上发文申诉，并称已向多部门投诉。

涉事店家称，男子所坐的位置，正好是监控盲区，男子背着监控。店家也说，自己也很纳闷异物从何而来，并称面的制作过程不会有问题。

这家面馆毗邻苏州热门景点观前街。当地记者星期三（14日）前往这家面馆时，发现店铺处于停业状态。店铺菜单显示，该店面条售价均高于100元，价格最低的雪菜黄鱼面售价156元，最贵的澳洲龙虾面价格则高达2688元。

苏州姑苏区市场监督管理局回应时说，此事目前正在按照程序进行调查处理。