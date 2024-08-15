英国新政府上台不久后 中国再提交使馆新馆舍方案

（伦敦综合讯）英国新政府7月上台后，中国再次提交早前被拒的驻英大使馆新馆舍规划设计方案。

据路透社星期三（8月14日）报道，伦敦哈姆雷特塔（Tower Hamlets）自治市议会官网文件显示，中国在英国新政府上台近两个星期后，向议会提交关于在伦敦塔附近建造新馆舍的方案申请。

申请将首先由自治市议会处理，但如果方案再被否决，且中国提出上诉，英国的国家层级政府可能会介入。

根据规划文件，议会2022年12月以安全原因以及对居民的影响为由，拒绝这项方案的决定，并没有规划政策依据。

中国去年错过了针对上述决定的上诉期限。中国当时与时任保守党领导的英国政府之间的关系，因中国网络间谍和人权等课题而变得紧张。

新馆舍一旦建成，将成为中国在欧洲最大的外交公使馆，规模几乎是中国在美国华盛顿使馆的两倍。

一些官员告诉路透社，这促使一些英国政治人物和安全官员发出警告，认为更大的使馆与更多的中国外交官，可能让增加在英间谍人数变得更容易。

路透社认为，这个引起争议的项目可能会考验新届工党政府在多年的外交紧张形势后，如何处理对华关系。

中国驻英国大使馆回应时说，重新提交的方案，充分考虑了英国建筑规划政策要求及各相关方意见。

使馆发言人说，中国政府六年前购买了伦敦皇家造币厂原址房产用以修建使馆新馆舍。这一购买获得英国政府同意，目前正在推进的是规划设计方案报批。

发言人说：“中国驻英国使馆承担着促进中英人民友谊和两国关系发展的重要职责，及早修建新馆舍有利于使馆更好履行上述职责。”