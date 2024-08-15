被指拒挂五星红旗遭大陆网民抵制 长荣巴黎桂冠酒店发声明致歉

（北京／台北综合讯）有中国大陆网民指长荣巴黎桂冠酒店在大堂悬挂的奥运参赛国家小型国旗中独缺五星红旗，据称是酒店总经理指示遗漏，引发大陆网民不满，呼吁抵制长荣旗下酒店。酒店发声明对此事件处理欠周全深表歉意。

大陆网民“张教官的有趣人生”星期二（8月13日）下午在微博上传的视频显示，他和同伴发现上述酒店所悬挂的国旗独漏五星红旗后，询问柜台人员能否将他们手上的旗帜挂上，但对方说，这是管理层的决定，无法自行悬挂。他和同伴最终决定，取消入住酒店。

该网民之后从自称是酒店中餐行政主厨的杨姓男子得知，酒店原本悬挂五星红旗，但台籍苏姓总经理要求员工剪掉。杨男也为此向管理层抗议，并称网民入住当天，大陆客占酒店入住率的六七成。

“张教官”星期三（14日）晚间再上传的视频显示，他当天再到酒店查询，一名女负责人称酒店买进的国旗中没有五星红旗。在询问能否悬挂五星红旗时，女负责人称将拆除所有国旗。

大陆网民对上述情况表达不满，呼吁抵制长荣旗下酒店。美团和携程等大陆旅游平台星期四（15日）下架上述酒店。

中新社“国是直通车”官方微博星期四上午发文称，查询企查查APP发现，上海长荣桂冠酒店网站“选择酒店”一栏，把“中国”和“台湾”单独列为一个区域。

截至星期四中午，标注“长荣酒店官网订房区分中国和台湾”在微博热搜榜第四名，“长荣桂冠酒店台籍经理剪掉五星红旗”在热搜榜第六名。到星期四下午5时，“长荣桂冠酒店回应”冲上热搜榜第二名。

长荣桂冠酒店星期四晚间在长荣桂冠酒店（上海）官网发声明说，针对这次部分住客对长荣巴黎桂冠酒店在奥运期间的布置表达关切，酒店对此事处理思虑有欠周全，造成部分住客观感欠佳与各界的关切，深感抱歉。

酒店表示不希望此事影响两岸人民的情感，并强调集团希望两岸关系和平发展。