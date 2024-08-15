中国居民结婚或不再需户口簿 网民忧子女偷偷结婚

（北京综合讯）中国拟修改婚姻登记条例，结婚和离婚登记不再需要户口簿，并取消对登记地域管辖的规定，以倡导婚姻自由。

中国民政部星期二（8月13日）在官网公开最新婚姻登记条例的修订草案，并向社会征求意见。

根据草案的规定，中国居民办理结婚登记时，所须出示的证件和书面材料将只有两项，一是本人的居民身份证，二是本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的签字声明。

与中国现行婚姻登记条例相比，修订草案在结婚登记环节删去了提供户口簿的要求。

此外，结婚与离婚的相关规定均取消现行条例中“男女双方应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关”的表述，意味着中国居民可以自愿选择地点登记婚姻。

中国以家庭户为单位发放居民户口簿，对于一些中国年轻人来说，婚姻登记提供户口簿，意味着结婚必须首先经过家庭的同意。

据澎湃新闻报道，有网民去年6月在中国民政部网站留言称，婚姻登记必须提供户口簿并不合理，身份证与户口簿都由公安机构颁发，具有同等效力，很多年轻人因为父母粗暴干涉拿不出户口簿，这与宪法规定的“结婚自由”原则相违背，建议修订这项规定。

中国民政部社会事务司随后答复称，将对网民的建议予以关注。

对于婚姻登记条例的最新修改，不少中国网民表示欢迎，认为这是一种进步。不过，也有相当一部分人不认可，认为这将导致结婚更为随意，让父母难以替子女的婚姻问题把关。

有网民称，作为父母，未来自己在子女的婚姻大事上可能连提供意见的机会都不再有，担心自己的女儿哪天突然通知她，已经偷偷领了结婚证。