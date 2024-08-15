台行政院前发言人涉接受性招待被起诉 检方请求从重量刑

（台北综合讯）台湾行政院前发言人陈宗彦涉嫌接受性招待被起诉，检方请求从重量刑。

综合台湾《自由时报》《联合报》等报道，陈宗彦被控在台南市政府任职期间接受性招待。此案原本在2015年被台南地方检察署以查无不法事证而签结，台南地检署去年否认包庇，并且有人告发，因此在时隔八年后重启侦查。

经过一年半侦办后，检方查出陈宗彦接受酒店业者两次性招待，犯后态度不佳，星期四（8月15日）侦结此案后对他提出起诉。陈宗彦说，将到法院努力证明清白。

时任民众党立委陈琬惠去年2月揭露此案，陈宗彦随即请辞，监察院立案调查，监委认定陈宗彦违失情节重大，今年2月提案弹劾，表决结果仅两票成立、11票不成立，弹劾不成立，引起舆论哗然。

民进党廉政会主委邱骏彦说，党员违反廉政行为如果被起诉，通常会先处以停权处分，8月27日将召开例行会议，讨论如何裁决陈宗彦等人的案件。

另一方面，台湾检察单位针对民众党主席柯文哲涉嫌政治献金申报不实争议，星期三（14日）漏夜侦讯会计师端木正和木可公司负责人李文娟后，端木正和李文娟被谕令交保。

端木正被谕令以200万元（新台币，下同，8万1679新元）交保，但因凑不到钱而降保至100万元。李文娟则以150万元交保。两人也被限制出境、出海，并接受电子监控。

柯文哲的竞选团队此前控告会计师端木正自行调节账目，涉嫌业务登载不实、使公务员登载不实等罪。

针对柯文哲陷入政治献金风暴，国民党主席朱立伦希望柯文哲和民众党尽快厘清，而且能够平安度过。

朱立伦解释，未来蓝白两党在立法院还有很多重要议题要共同努力推动，且在地方上也有很多地方要一起合作。