明报致函专栏作家吁知所分寸：说不定哪天危机会降临

（香港讯）香港保安局局长邓炳强早前批评有传媒副刊专栏作家经常发表偏颇文章后，《明报》总编辑刘颂阳致函该报副刊《时代》版专栏作者，呼吁要“知所分寸”，“否则难保说不定哪天危机会降临”。

据香港01报道，香港民主党成员、大律师吴思诺星期四（8月15日）在社交媒体Instagram张贴刘颂阳当天写给《时代》版专栏作者的信函，信中说《明报》要在新时代的香港立身行道，发挥第四权的角色，任重道远，必须倍加慎重，“恳请各位帮我们一把，今后下笔时务必再多一分谨慎，评论要建基于准确的事实，知法守法，知所分寸。否则难保说不定哪天危机会降临”。

吴思诺是《时代》版专栏作者之一，她名为“法政随笔”的专栏每逢周二见报。而《时代》版是《明报》副刊中间的一版全专栏版，每天有16个栏目，涉猎时事、情感、艺术、文化、社会等，轮流执笔的文化、媒体、政治界名家包括马家辉、林燕妮、吴志森、张文光、叶刘淑仪等。

《时代》版从2022年起就刊登一段声明：“本版刊出的时事文章若提出批评，旨在指出相关制度、政策或措施存在错误或缺点，目的是促使矫正或消除这些错误或缺点，循合法途径予以改善，绝无意图煽动他人对政府或其他社群生成憎恨、不满或敌意。”

除了副刊专栏版，《明报》刊登时事评论文章的《笔阵》版，也有刊登同样的免责声明。

邓炳强8月9日出席明报集团旗下《亚洲周刊》36周年酒会致辞时说，留意到近期有传媒副刊中，部分已离港的专栏作家经常发表偏颇文章，字里行间认同“黑暴”（即反修例抗议者），“刻意抹黑特区政府，甚至令人憎恨或不信任政府”。

邓炳强说，传媒仅在专栏旁提示作品无意煽动，“并不能免除编辑须确保刊物公平、客观、不偏不倚的责任”。他并没有进一步点名是哪一家传媒或哪一位作家有上述表现，但表示希望传媒不要被人利用，成为散播混淆视听言论的平台。