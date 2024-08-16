特稿：中国年轻人掀中医热潮解压养生

在深圳宝安中医院内的宝心堂摊位边，24岁的黄学敏喝着网红养生奶茶，品尝用中药材熬煮的茶叶蛋。

这名深圳程序员告诉《联合早报》，他通过社交媒体得知有中医院也跟随潮流，开始售卖养生奶茶，感到十分好奇，在完成体检后特地前来尝试。

他说：“大红袍配搭牛奶、玫瑰和枸杞，香气扑鼻，就算不加糖也很好喝，没有什么罪恶感。”

来自广东潮汕的黄学敏进入职场不到两年，由于长期加班熬夜，他感觉自己身体素质明显下降，脾胃变得敏感，不再能像以前那样吃辣；打篮球时体力也大不如前，半小时就气喘吁吁。

黄学敏认为，相比西医的治疗方式，中医更注重慢性调理，能在不对身体造成太多负担的情况下逐步改善身体状况。

他说：“小时候每次生病，妈妈都是带我们去看中医。现在我们身体出现毛病，还是会先想到这个最熟悉的方法。”

深圳宝安中医院内在今年7月设立售卖养生奶茶等饮品的摊位，吸引不少年轻人前去打卡体验。（林煇智摄）

随着生活节奏加快、工作压力增加，越来越多中国年轻人出现亚健康问题，常常有疲劳、失眠、头痛、食欲不振、免疫力下降等症状。这些小毛病让他们开始意识到养生的重要性，寻求既简单又科学的方法来缓解。

随着年轻人对养生的兴趣日益高涨，以传统中医为基础的“新中式养生”潮流应运而生。商家迎合年轻人的健康需求、消费习惯，以及审美和爱好，推出结合传统中医与现代科技的产品和服务。

类似宝安中医院宝心堂售卖的养生饮品，在中国迅速走红就是一个例子。饮品企业会针对年轻人关注的养颜、消食、润肺、提神等健康痛点，配制出养生奶茶和茶汤，满足年轻人对健康与美味的双重追求。

中国数据咨询公司艾媒咨询数据显示，2023年中国养生茶饮市场规模为411.6亿元（人民币，下同，约76亿新元），同比增长27.3%，预计2028年有望突破千亿元。

中医药养生饮品针对年轻人关注的健康痛点，配制出各种养生茶汤，满足年轻人对健康与美味的双重追求。（林煇智摄）

除了食疗，理疗养生也在年轻人中风靡开来。今年入夏以来，小红书等社交平台上涌现许多年轻人分享的养生笔记，例如如何借助八段锦等传统养生法门强身健体，一些年轻人还加入晒背祛湿的行列。

晒背现象在今年夏天一度成为微博热搜话题，并在小红书上积累了超过百万条相关笔记。

极端高温天气也让三伏贴、三伏灸等“冬病夏治”的治疗方法，在年轻人中变得越来越受欢迎。据美团买药发布的《夏季养生健康指数报告》，“药食同源”类产品的下单用户中，“90后”占超过一半，11%为“00后”。其中，三伏贴销量数据最亮眼，销量环比入伏前增长231%。

过去两个月，包括辽宁、山东、湖南、江苏、广东省等地也纷纷举办“中医夜市”，吸引大批人潮前去体验和参观。

夜市除了为市民提供义诊服务，售卖中医药产品，还举办手工制作中药香囊、药枕，中药材辨识游戏等互动活动。有的夜市还融入了现代科技元素，利用人工智能和虚拟现实模拟中医把脉和针灸。

湖南省常宁市在8月13日举办“中医夜市”活动，医护人员变身夜市摊主，现场展示针灸、推拿、刮痧、耳贴、艾灸等传统技艺，免费为民众提供健康咨询和诊疗服务。（新华社）

中国官方这几年持续推动中医药发展，包括在2019年发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》，提出要健全中医药服务体系、加强中医药人才培养、推动中医药科技创新等重点任务。

据新华社星期四（8月15日）报道，中国国家中医药管理局将在三至五年内推动数码技术融入中医药传承与创新，打造“数智中医药”。

深圳中医诊所“集杏元”运营负责人徐琛受访时指出，年轻人更勇于尝试新鲜事物，而中医通过细致的辨证施治，能根据每个人的体质、生活习惯和健康状况提供定制化的治疗方案。

她举例，与传统的按摩护理相比，中医在推拿之前一般会安排中医师看诊，了解顾客的具体情况，然后针对痛点进行精准的舒缓治疗。

她说：“这种高度个性化服务正好符合现代年轻人追求专属体验和专业服务的消费趋势。随着中医服务的不断创新和发展，相信未来会有更多年轻人愿意尝试中医护理和养生。”

晒背养生今年夏天在中国兴起，图为7月29日，中国安徽淮北的民众在公园晒背。（法新社）

有分析认为，中国年轻人对健康的重视在某种程度上是经历了“内卷”后的反思，在面对激烈的竞争和社会压力之余，他们寻求更平衡、更健康的生活方式。

32岁的张颖在过去的一年里，每两周都会到中医诊所进行推拿治疗。从事金融业的她因长期久坐导致腰椎间盘突出和肌肉劳损。她受访时说，每次推拿后，身体都感觉舒服许多，疼痛也得到了明显缓解，“最重要的是，还可以刷医保”。

中医师陈惠嫔受访时指出，年轻人清楚自己的生活习惯不健康，希望能做出一些改变，一些企业敏锐地捕捉到这一市场需求，推出了各种针对他们的中医养生产品和服务，迎合了他们要“弥补身体”的心理。

但她也对盲目跟风的现象提出警惕，强调在这股养生潮流中，许多产品和服务的噱头往往大于实际功效。她说：“养生需要因人而异，要根据个人体质来定。你必须先了解自己的身体状况，然后再决定尝试什么样的养生方式。”