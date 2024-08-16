记者批全红婵“疯疯癫癫” 《南方日报》将严肃处理

（广州综合讯）中国《南方日报》一名记者在直播中评论中国奥运冠军全红婵，称她“疯疯癫癫”“不跳水以后像白痴”，引发网民不满。报章集团星期四（8月15日）晚发声明称，将对当事人严肃处理。

据光明网报道，在一场由数名中国媒体人参与的网络连线节目中，《南方日报》体育记者朱小龙说，虽然全红婵在场外，在别人拍的视频里，比如在奥运村，“疯疯癫癫给人家德国的运动员展示金牌”，但她现在去学英语了，她也意识到在国际赛场上要跟一些人交流，“我觉得这很好”。

他说，这说明不光是要把跳水跳好，作为一个人或长大了，“你不可能跳一辈子水吧，你不跳水以后你像一个白痴一样，能行吗？”

朱小龙的言论引发轩然大波，不少网民在他的微博账号表达愤怒，《南方日报》官方微博也受波及，大量留言要求朱小龙道歉，并要求《南方日报》严肃处理。

报章集团星期四在微博发声明说，集团一名体育记者违规私自参加网络连线节目，发表涉中国奥运健儿的错误言论。集团对此高度重视，迅速开展调查，将根据事实对相关责任人依规依纪严肃处理。

年仅17岁的全红婵是中国最受关注的运动员之一，在本届巴黎奥运会上，她夺得跳水女子双人10米台金牌、跳水女子10米跳台金牌。

中国社交媒体上最近流传一段关于全红婵“学英语”的视频。在巴黎奥运夺冠后的记者会上，一名中国媒体记者问全红婵，是否知道她的口头禅“拿捏”用英语如何说，结果全红婵未按常理出牌，在回答“不会”后，记者说“我教你”，全红婵毫不犹豫地说，“不用了，我不想知道”。该名记者后来只好用笑声回应，试图缓解尴尬的气氛。