帕劳总统指责中国 “将旅游业武器化”

（惠灵顿综合讯）帕劳总统指责中国将旅游业作为武器，试图迫使该国与台湾断绝外交关系。

帕劳是台湾在全球仅有的12个友邦之一。据法新社报道，帕劳总统惠普斯星期三（8月14日）告诉记者：“我们与台湾有关系……中国公开告诉我们这是非法的，我们不应该承认台湾。”

惠普斯在新西兰外长彼得斯到访期间发表讲话，声称中国曾告诉帕劳：“我们可以给你们所需的一切，没有上限。”他说，帕劳需要经济发展，但与此同时有自己的价值观和伙伴。

他强调，“我们愿意成为中国的朋友，但不会以牺牲与台湾的关系为代价。”

惠普斯还指责中国“将旅游业武器化”，称中国最近有新闻报道说帕劳是一个不安全的地方，试图影响访帕游客的数量。国际货币基金组织（IMF）的数据显示，帕劳约一半的国内生产总值来自旅游业。

惠普斯还说，在他5月份出席台湾总统赖清德的就职典礼之前，帕劳被阻止参加在澳门举行的亚太旅游协会（PATA）会议。

这不是惠普斯第一次指责北京干涉帕劳事务。帕劳称今年3月份与6月份遭受网络攻击后，惠普斯上个月在日本出席第十届太平洋岛国峰会期间称，“虽然无法完全证实，但（网攻）看起来与中国有关”。

中国外交部网站6月中旬曾发布旅游提醒，建议中国公民谨慎赴帕旅游。