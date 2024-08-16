政治献金风波延烧 民众党黄珊珊“致歉深省”未提是否辞立委

（台北综合讯）台湾民众党陷入政治献金争议后，时任竞选总干事的黄珊珊被党内人士要求为此请辞立委。民众党中评会下周将邀请黄姗姗等三名当事人说明情况，惩处结果最快下周出炉。

综合联合新闻网与台湾中央广播电台报道，柯文哲遭质疑竞选总统政治献金申报不实，连日来风波持续延烧，民众党党内不少人指黄珊珊要为此负责，要她辞去不分区立委。民众党星期五（8月16日）召开的中评会上，决议将在下周邀请黄珊珊、李文宗及端木正到场说明，后续再进行议处。

黄珊珊星期五在脸书上发文称，（大选期间）选务繁杂，财务工作有过之而不及，经费流动无时无刻，总计18万笔的款项难以想像，而权属分工各司其职，彼此尊重，相互信任却难避免外部风险。

她说，事已至此，除了致歉深省，积极配合调查，还原事实，发现真相，是必须为社会大众持续努力的事情，当然，借由司法厘清责任，抑是万不得已的决定。

黄珊珊星期五回应媒体提问时，没有正面回应是否请辞，仅表示民众党是多元的政党，党内有不同意见很正常，但扪心自问自己有没有做好，又指现在要厘清的是责任，而不是单纯的个人问题。

她说，没把事情做好就应该负责任，因此民众党会负责任把资料比对后再跟社会大众说明，虽然现在资料送到检调，仍会在有限范围内尽速厘清问题。

柯文哲星期五被问及党内有声音要求黄珊珊请辞时回应说，在这混乱时刻，应先稳住阵脚，至于究责则待后续处理，尊重中评会裁决。