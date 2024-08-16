新中商界领袖：外商与中企合资进军中国市场 可再生能源等新领域值得拓展

外商与中国企业合资进军中国市场已形成一股趋势，新中商界领袖认为，可再生能源、养老及宠物等新兴领域在中国具有投资潜能，值得外商拓展。

上海市外商投资协会会长黄峰星期五（8月16日）在2024新中商务论坛上指出，中国政府要力争在2030年前实现碳达峰、2050年前实现碳中和，与碳中和相关的产业是中国具有投资潜能的领域之一，相关市场规模到2030年估计将达到15万亿元（人民币，下同，2.76万亿新元）。

中国社会步入老龄化，也推动养老和宠物产业的发展。在黄峰看来，虽然养老产业在中国还不是非常成熟，不过与人口老化相关的陪伴看护服务和消费品却十分受落，例如宠物产业就发展得非常好，去年市场规模达2790亿元。

黄峰也注意到，外商与中国企业一起合资进军中国市场近四五年不断增多，已形成一股趋势，去年相关合资企业的总数同比增加逾44%。

新加坡上市公司胜科工业集团在中国市场深耕20多年，业务涵盖可再生能源及工业园建设等，该集团总裁黄锦贤也看好中国可再生能源领域的长期前景。

他在同场论坛上透露，胜科工业迄今在中国投资资产总额达200多亿元，其中三成是在疫情后；公司在华与多个合作伙伴一起推进新能源项目，包括中国国家能源集团旗下国华投资公司、中国国家电力投资集团和中国国家开发投资集团等。

在谈到与中国企业的合作时，黄锦贤以胜科工业与中国能源建设集团旗下山西院一起在阿曼开发太阳能发电项目为例说，新中企业可携手开拓中国以外的海外市场，互补优势实现双赢。

他说，企业出海会出现水土不服和文化差异问题，不过中国企业到国外投资多年，“很多时候我反而觉得要跟中国企业学习，他们很快就能（掌握）当地民情。”

2024新中商务论坛由新加坡中华总商会主办、中国银行和新加坡企业中心联办，论坛主题是“新兴前沿：驰骋新中经贸版图、掌握全球商业格局”。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖在论坛上致辞时说，新加坡政府将继续加强和中国的合作，为两国的企业创造更多、更优质的合作机会。

她说：“虽然中国经济面临一定程度的逆风，但是我们也可以看到中国经济在转型和改革的过程中仍然拥有扎实的基础，其中包括了优质的劳动队伍、高效的基建设施、庞大的生产力等竞争优势。”

沈颖强调，作为中国的长期贸易伙伴，新加坡希望看到投资者对具有巨大潜能的中国市场的信心提振；作为区域贸易与金融枢纽，我国也希望全球经济面临的层层风险能得到适当管控，各国经济稳步前进。