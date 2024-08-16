越共总书记苏林访华料聚焦铁路联系

越共新任总书记、国家主席苏林本周末将正式访问中国三天，是他本月初成为越南最高领导人后首次出访。中越寻求加强贸易之际，强化铁路联系预计将是两国最高层会见的重要议程之一。

67岁的苏林是在8月3日获推举为越共总书记，接替7月中去世的阮富仲。

中国外交部星期四（8月15日）以发言人答记者问的形式发声明，宣布苏林将从8月18日至20日到中国进行国事访问，期间将同中共总书记、中国国家主席习近平举行会谈，还将分别同总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁举行会见。

中国外交部声明称，苏林就任后将中国作为出访的首个国家，充分体现对发展中越两党两国关系的高度重视，中方期待通过此访深化中越命运共同体建设。

具有中国官方背景的微信公号“牛弹琴”星期五（8月16日）发文称，中越关系有过风风雨雨，现在应该是最好时期。去年，两国宣布要构建具有战略意义的中越命运共同体；就任越共一把手后，苏林第一次出访就来到中国，肯定更有助于深化两国命运共同体的建设。

文章也称，这次中越北京会晤将是两国关系史上一个承前启后、继往开来的标志性重要事件。

越南外长裴青山则发表声明说，苏林访华之行的重点在于落实已签署的协议，并取得新的实质性合作成果，尤其在铁路连接等越中共同关心的领域。

在中美贸易关系紧张的背景下，越来越多中国制造商将部分出口导向型业务迁往越南，无缝铁路连接也日益被视为供应链的关键。因中越铁路轨距不同，目前往来两国的乘客和货物须在中越边境换车。

去年12月访越期间，习近平为越南铁路升级改造提供补助和贷款，两国并签署两项合作备忘录促进铁路合作。

中国驻越南大使熊波本周向越南媒体透露，中越正加快推进三条铁路规划：升级改造从老街经河内至港口城市海防，以及从谅山至河内的既有铁路；同时也建设从芒街至海防的第三条沿海铁路。

路透社星期五引述越南官员说，预计苏林访华期间将达成新的协议，包括铁路、其他投资和农产品贸易。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉接受《联合早报》采访时分析，尽管中越因历史问题及尚未解决的海洋领土争端，相互之间始终存有猜疑，但北京和河内整体关系仍旧相当强劲坚实。苏林首次出访选择中国是意料中事，释放越南新的最高层希望与中国维持密切联系的明确信号。

骆明辉分析，在经历一波领导层动荡和备受瞩目的贪腐丑闻后，越南目前需要专注提振国内经济巩固民众支持，通过实现经济绩效回击批评声，而河内要做到这点就需要北京。

越南海关数据显示，中国是越南最大贸易伙伴，今年前七个月双边贸易额同比增长25％至1120亿美元（1477亿新元）。骆明辉认为，越南最高层目前可能希望利用中国资金和技术建造铁路网络，确保中国继续是越南最大贸易伙伴，也加强铁路互联互通、人员商品流动，并分别与北向的中欧及南向的新马泰等贸易网络进一步接轨。

另一方面，苏林访华后据传下月将前往美国出席联合国大会，并可能与美国总统拜登会面。骆明辉指出，苏林如果在访华后接着访美，意味着越南新的最高层继续奉行平衡外交，并非常刻意地加强与美国的关系分散风险，但预计不会像菲律宾那样过度靠向美国。