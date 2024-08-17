武汉智障青年被诱骗借高息贷款进行隆胸手术

（北京／香港综合讯）湖北武汉一名19岁智障青年到医美诊所求职，却被诊所哄骗借下高息贷款做隆胸手术，好去直播赚钱。

综合路透社、《南华早报》等报道，该青年的母亲8月7日向湖北一档电视节目控诉儿子遭遇的这段经历。母亲透露，儿子是看到该诊所刊登招聘启事，显示月薪3000元（人民币，下同，551新元）、包吃包住，才去应聘。

母亲说，儿子还被诱导签下合约贷款3万元用作手术费用，外加两年7000元利息。

据母亲公布的对话截图，该诊所向儿子宣称，隆胸后可靠直播吸引粉丝赚钱，并建议他利用直播收入分期偿还贷款。“我们这里有做主播的来做整形，都还是很赚钱的。”

母亲说，儿子患有智力发育障碍，心智状态仅相当于五岁小孩，还患有忧郁症、焦虑症等。

在电视台和律师的帮助下，贷款已被撤销，但儿子不得不再开刀取出隆胸植入体。母亲说：“胸口下面这么长两道疤，让我看了非常地痛心。”

事件曝光后，不少中国网民猛批该诊所向智障人士行骗的行为“禽兽不如”，没有底线。还有网民联想到中国作家余华的小说《兄弟》中，男子为推销丰胸霜给自己隆胸的情节，直言现实比小说更黑暗。

报道称，随着青年失业率偏高，为不存在的工作招聘、虚假广告和贷款陷阱等诈骗行为在中国越来越常见。

上个月，一名大学生想在暑期兼职外卖骑手，却被冒充成电商巨头美团的招聘人员诱骗签下一年的电动车租赁合同。当他想提前结束兼职时，被要求支付六七百元的违约金。

在校及刚毕业学生也成犯罪集团拉拢的对象。中国最高检察院通报，去年前10个月，未成年人涉电诈犯罪人数同比增68%。