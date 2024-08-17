中国企业解除对尼日利亚总统专机的扣押

（拉各斯／阿布贾综合讯）与尼日利亚地方政府陷入法律纠纷的一家中国企业称已归还法国法院代为扣押的尼日利亚总统专机，以表善意，为双方的会谈创造条件。

综合路透社和英国广播公司报道，中山富诚实业投资有限公司星期五（8月16日）发声明说，公司解除了对尼日利亚总统专机空客A330的扣押，以表明公司在这场不是他们造成的“法律纠纷中坚持寻求合理和公平的行动”。

中山富诚说：“中山始终致力与尼日利亚联邦政府代表进行会谈，双方这次将进行严肃且具实质性的对话，希望能尽速达成合理的解决方案。”

这场法律纠纷始于2007年中山富诚与尼日利亚西南部的奥贡州签订的自由贸易区开发合约。尼日利亚政府称，中山富诚在拟设自贸区的土地上仅竖起周边围栏，上述合约因此在2015年被撤销。

据英国《金融时报》报道，中山富诚则称，尼日利亚政府通过“一系列非法行为”迫使公司放弃上述合约。

尼日利亚总统发言人奥纳努贾星期四（8月15日）说，尽管中山富诚与尼日利亚联邦政府未签订任何契约，却使用“非正规手段”扣押尼日利亚政府的海外资产。

奥纳努贾说，中山富诚今年3月和8月获得法国一家法院颁令，可扣押尼日利亚政府的海外资产，其中包括三架在法国进行维修的总统专机。此前，中山富诚向英国、美国和法国的法院进行误导性陈述，由此获得超过6000万美元（7900万新元）的仲裁金，但尼日利亚政府拒绝支付。