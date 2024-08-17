中国大陆渔船在金门外海与不明船只擦撞沉没 致一死三失联

（台北／北京综合讯）中国大陆为期三个半月的伏季休渔期刚结束，一艘大陆渔船在金门附近的陆方水域与不明渔船擦撞后沉没，至少造成一人死亡三人失踪，两岸均参与搜救。

不过，中国大陆官媒和国台办均未提及两岸共同参与搜救行动。

综合《联合报》《中国时报》等台媒报道，出事的大陆渔船星期六（8月17日）凌晨3时许在距离金门东碇岛东方6.5海里（12公里）的水域，与一艘不明船舶擦撞后沉没，船上七人落水。

台湾海巡署接报后共出动三艘巡防艇，与五艘大陆海警船联合搜救。中国大陆国台办在当天下午发出的新闻稿中说，福建省海上搜救中心立即组织展开救援，并循例通报台北中华搜救协会共同参与搜救。

截至晚上9时30分，落水的七人中，四人被大陆船只救起，其中一人因重伤抢救无效身亡；其余三人失踪，搜救行动仍在进行中。台湾海巡署称，若寻获剩余三人，将直接交由陆方处理。

据TVBS新闻网报道，渔船翻覆的地点处于大陆管辖水域，目前尚不清楚肇事船只是大陆船只还是台湾船只。

但台湾海巡人员指出，东碇岛附近海域因休渔期解禁涌入上万艘大陆渔船，加上该水域是大陆货轮必经航线，不排除涉事渔船因深夜视线不佳与另一艘大陆船只擦撞。据大陆海事局估算，星期六有约5万5000艘渔船出海。

此外，有台媒发现，针对这起事故，大陆国台办的声明和大陆媒体报道均没有提及两岸联合搜救的细节。《联合报》指出，大陆此次选择通报台北中华搜救协会而非海巡署，显示陆方在明面上仍避开两岸官方部门的直接沟通。

台北中华搜救协会是台湾民间社团法人组织，主要协助两岸三地海、空难等事故的搜救任务。

这是今年内在金厦水域发生的第三起船难。今年2月，一艘大陆渔船被台湾海巡艇追缉后翻覆，造成两名大陆渔民身亡。一个月后，再有一艘大陆渔船在该水域翻覆，造成两人死亡、两人失联。

两岸针对就2月翻船案的责任归咎来回交锋，大陆方面随后加大在有关水域的巡查力度，导致该水域发生的任何事件都极易触碰两岸的敏感神经。

在民间代表的居中斡旋下，两岸谈判代表上个月已就后续处理达成共识。台湾海巡署称，自共识达成以来，就没有出现大陆海警船在该水域巡逻的通报，也没有发生台湾船只被大陆海警登船临检的事件。

台湾决定不起诉海巡

针对在翻船案中被依过失致死罪送办的海巡巡防艇长和驾驶，金门地检署星期五（8月16日）发新闻稿指出，经查后认定巡防艇未故意冲撞，大陆快艇的翻覆可能出于危险驾驶、船只不安全等原因，罪证不足决定不起诉。

但中国大陆国台办发声明谴责金门地检署的调查结论“罔顾事实，刻意推卸责任，我们对此不能接受”，并呼吁台湾方面如实公布事实真相，严厉惩处责任人，确保今后不再发生类似事件。

上海东亚研究所副所长包承柯受访时直言，撞船事件责任在台湾海巡署船只上，问题如果不能澄清，对于将来金厦海域发生的事情，“我们还是很担心的”。