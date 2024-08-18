中俄副外长上周磋商 中俄副总理周一共同主持定期会唔

（北京／莫斯科综合讯）中俄两国副外长上周在北京举行磋商后，为期两天的中俄总理定期会晤委员会第28次会议星期一（8月19日）将在莫斯科召开，由两国副总理共同主持。

中国商务部星期天（18日）在官网公布，经中俄双方商定，中俄总理定期会晤委员会第28次会议将于8月19日至20日在莫斯科举行，由中国副总理何立峰与俄罗斯副总理切尔内申科共同主持。

据中国外交部星期六（17日）公布的消息，中国外交部副部长马朝旭与俄国副外长里亚布科夫，上星期五（16日）在北京举行磋商，就中俄关系、全球战略稳定、金砖合作等问题深入交换意见。

中国外交部介绍，双方表示，将以两国元首重要共识为根本遵循，深化全面战略协作，为加强全球战略稳定、促进世界和平与安全作出贡献。双方强调，金砖国家是新兴市场和发展中国家团结合作的重要平台，中俄将继续密切沟通协作，共同推动喀山金砖领导人会晤取得成功。

金砖国家峰会将于今年10月22日至24日在俄罗斯喀山召开，俄罗斯为轮值主席国。

而据俄罗斯卫星通讯社引述俄国外交部公布的消息，俄中双方讨论了国际安全、军备控制和防扩散问题，以及在金砖国家内的协作。双方对在金砖国家机制内的合作给予了高度重视。

金砖国家是巴西、俄罗斯、印度和中国于2009年成立的合作机制，南非于2011年4月加入。今年1月，金砖国家扩大阵容，加入埃及、伊朗、阿联酋和埃塞俄比亚，另有40多个国家也有意加入。