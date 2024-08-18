江西一县委书记被举报性侵女乡官 官方：两人有不正当性关系

（上饶综合讯）中国江西省上饶市万年县女乡官李佩霞被调查，其父举报县党委书记毛奇性侵女儿并称遭“打击报复”，引发外界关注。官方最新通报称，李佩霞因严重违纪违法被“双开”（开除中共党籍和公职），与毛奇有不正当性关系。

中共上饶市委联合调查组星期天（8月18日）发布《关于李佩霞严重违纪违法案件的情况通报》，称李佩霞利用职务便利，为他人谋利并非法收受财物，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，对其“双开”并移送检察机关审查起诉。

通报指出，毛奇存在与李佩霞发生不正当性关系问题，李佩霞为了职务调整升迁违反生活纪律。毛奇涉嫌违纪违法的问题正在调查中。

通报还提到李佩霞在立案留置期间，身体和精神状况正常，疑似回应此前“李佩霞离奇死亡”的网络传言。

李佩霞的父亲李长柳7月发布视频，举报毛奇对李佩霞“进行精神控制并强制性侵”，公开多条录音作为证据。他说，女儿曾与毛奇发生争执，称要去省纪委监委举报，三天后被留置，疑遭毛奇“打击报复”。

通报则显示，官方对李佩霞的调查，始于去年6月收到的群众实名检举信访件。

中国知名时政调查记者褚朝新星期天在微信公号发文称，中国地方官场上，一些女性官员“以色谋权”已不是秘密。

他分析，李佩霞在正科级干了十余年没晋升，很容易滋生贪腐被检举。这起事件是得不到包庇后拉对方垫背的鱼死网破。“让你推荐提拔我，你没办到，如果他们要抓我，你还不保我，那就只能同归于尽了。”