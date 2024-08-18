中国严打体育“饭圈”乱象 乒乓和体操两协会表态支持

（北京综合讯）中国官方宣布严厉打击涉体育领域“饭圈”乱象后，中国乒乓球协会和中国体操协会相继表态坚决支持。

中国体操协会上星期六（8月17日）晚在官方微博发文称，以“饭圈”形态编造谣言、传播不实信息、煽动网民情绪，对运动员、教练员及管理人员进行辱骂、诋毁、诽谤等恶意行为，给相关人员的工作、生活和家庭造成了极其负面的影响。

中国乒协星期六早些时候也在官网发布声明，批评“饭圈”乱象已严重干扰中国乒乓球队的正常训练和比赛，造成了恶劣社会影响。

两大协会均警告，针对网络和公共场所中对其成员侮辱、造谣等恶意攻击行为，将收集证据，并追究相关组织和人员的法律责任。

中国女乒选手陈梦在巴黎奥运会女单决赛中战胜队友孙颖莎，大量孙颖莎粉丝在比赛中发出嘘声、喝倒彩，观众席上还有人疑似向陈梦竖中指。事件引发中国舆论对体育“饭圈”化的热议，也引起官方重视。

中国公安部上星期四（15日）公布四起打击整治涉体育领域“饭圈”违法犯罪典型案例，强调将继续强化工作举措，严厉打击涉体育领域“饭圈”违法犯罪行为。

中共中央机关报《人民日报》星期天发表“人民锐评”文章，称体育“饭圈”乱象非治不可，已是当前社会各界的明确共识。

文章说，对待“饭圈”乱象，要有治本的行动。“深挖‘饭圈’乱象存在的根源，瓦解病态利益链上的各个环节，追责带头胡作非为的‘粉头’。”