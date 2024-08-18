柯文哲让黄珊珊负责献金风波善后 蓝委：平衡党内路线争议

（台北综合讯）台湾民众党主席柯文哲总统大选政治献金申报不实风波持续延烧，时任竞选总干事的黄珊珊成为党内究责对象，不过柯文哲仍委任黄珊珊负责善后。蓝营立委分析，让黄珊珊继续留在核心，有平衡党内路线争议的考量。

综合《联合报》、《镜周刊》报道，柯文哲星期天（8月18日）受访时宣布，民众党会启动四项党务改革，包括重启财务监督委员会、建立长期合作的律师团、重新建立应变小组及善后小组。未来不排除每天举行记者会，比照冠病疫情期间，主动搜集问题向社会各界回答。

柯文哲说，他已要求黄珊珊负责善后小组。“我跟她讲，辞职最简单，屁股拍一拍就走了，现在整个善后小组还是你要来负责。”

国民党立委李彦秀认为，柯文哲用黄珊珊善后有两大考量：一方面，黄珊珊全程参与整个竞选过程，由她担任善后工作，能避免党内风暴继续“开花”扩大；另一方面，民众党要角政治光谱极宽，长期有党内路线之争，让黄珊珊继续留在核心，有平衡党内路线争议的考量。

民进党立法院党团干事长吴思瑶批评，民众党很多事情都不符合常理，就连要被究责的人也变成究责别人的人，甚至变成改革主事者。她认为，民众党是一人政党，所有事都定夺于柯文哲，欠缺政党的制度。

民众党陷入政治献金争议后，黄珊珊被党内人士要求为此请辞立委。黄珊珊上星期五（16日）面对媒体提问时，没有正面回应是否请辞，仅表示民众党是多元的政党，有不同意见很正常。