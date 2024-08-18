《求是》纪念邓小平 释放继承改革开放信号

今年8月22日是中国已故最高领导人邓小平诞辰120周年，中共中央机关刊物《求是》杂志近日发表纪念文章，把1978年十一届三中全会与今年7月闭幕的二十届三中全会做连结。

受访学者分析，文章把相隔近半世纪的两届三中全会联系起来，释放出中共总书记习近平继承邓小平改革开放思想的信号，希望进一步消除部分舆论对中国改革可能出现倒退的疑虑。

中共中央党史和文献研究院在最新一期的《求是》杂志，发表题为《把邓小平同志开创的中国特色社会主义伟大事业不断推向前进》的纪念文章，称邓小平是中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师、中国特色社会主义道路的开创者。

这篇在上星期五（8月16日）刊登的7000字长文称，在邓小平指导下，十一届三中全会重新确立解放思想、实事求是的思想路线，停止使用以阶级斗争为纲的错误提法，确定把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来，实行改革开放，实现了中共历史上具有深远意义的伟大转折。

文章称，邓小平最重要的思想和政治遗产，就是带领中共和人民开创的中国特色社会主义。“现在对邓小平同志最好的纪念，就是锚定二十届三中全会作出的重大部署，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业”。

二十届三中全会于7月15日召开首日，官媒新华社也曾推出万字特稿《改革家习近平》，首次以“改革家”形容习近平，并将他与邓小平比肩，称习继承发扬了邓的事业。

全会7月18日闭幕通过的决议包括三大板块，共15部分、60条、300余项改革，并确定要在2029年完成改革任务。

《求是》文章指出，二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出部署，“充分体现以习近平同志为核心的党中央完善和发展中国特色社会主义制度的历史主动，以进一步全面深化改革开辟中国式现代化的坚强决心，充分释放了改革不停顿、开放不止步的强烈信号”。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，二十届三中全会对下一阶段进一步全面深化改革做出全方位部署，但中国目前持续面临经济下行压力，有舆论认为改革力度仍旧不足，落实力度不够，民营经济发展、民众收入就业机遇面临不少问题。

唐任伍研判，文章把邓小平改革开放的思想，和二十届三中全会推出的改革举措联系起来，就是为了告诉民众，以习近平为核心的中共中央还是在继续邓小平推动的改革开放，希望让民众能对下一阶段改革开放有所期待，并进一步重振外界对中国改革的信心。

邓小平生于1904年8月22日，并于1997年2月19日去世，享寿92岁。在邓小平诞辰100年（2004年）、110年（2014年）时，中共中央都曾在北京人民大会堂举行高规格纪念活动；星期四预计也将循例举行高规格纪念座谈会。

另一方面，邓小平家乡四川等多地近日陆续举行纪念活动，发行邮票，举办书画展；官方20集纪录片《红相簿．邓小平的故事》上星期五开始上线播出。