【视频】极现场：向往宁静悠闲生活催生“青年养老院”

在江西省南昌赣江支流的江畔，一栋色彩鲜艳的彩绘房屋在岸边矗立，与周遭老旧的房子形成鲜明对比。

来自南昌的范文强（41岁）是这栋房子的主理人。他接受《联合早报》访问时介绍，他和三名“90后”朋友去年5月以一年7600元（人民币，下同，约1417新元）租下这栋独立旧宅，打造成他们的“青年养老院”。

老宅已有40多年历史，范文强租下时破旧不堪，不得不进行全面装修。除了重新粉刷墙壁，他们还换了电线，并搭建了户外厕所。

他说：“整个改造花费不多，大部分都是我们自己动手完成的。那段时间每天干重活，不仅锻炼了身体，也感到很开心。”

范文强是一名画家兼设计师，工作时间比较自由。他每周至少有三天会从南昌市内的住家开车到这个“养老院”。

他和朋友会在院子旁的菜园里忙碌，劳作后坐在树荫下聊天，煮上一壶茶，享受江风的吹拂。当困意袭来，就在两棵柚子树间悬挂的吊床上休息。

范文强说：“这是我们面对忙碌生活的避风港，它为我们提供了释放压力的空间，是我们心中的诗和远方。”

41岁的画家范文强是这家私人青年养老院的主理人，他在养老院的外墙上画了一幅海浪图，营造海边别墅的感觉。（林煇智摄）

像范文强这样的慢节奏生活方式，似乎更适合退休人士。然而，在中国职场竞争日益激烈、生活各方面“内卷”严重的大环境下，许多年轻人开始向往返璞归真、宁静悠闲的生活。这一趋势，催生了青年养老院在中国多地出现。

在社交媒体上，有关青年养老院的贴文如雨后春笋般出现，有的像范文强和他的朋友们那样，分享把旧院打造成“私人养老院”的历程，有的则是将经营青年养老院当作一份事业，通过社交媒体招募更多志同道合的人加入。

34岁的管风去年5月辞去旅行定制师的工作，在江西庐山脚下接手了一家民宿，并在去年底挂上了“青年养老院”的招牌。和范文强一样，她希望为年轻人打造一个远离喧嚷，既可以养生又可以养心的地方。

她说：“很多人都希望去大理、新疆、西藏或国外放松心情，但对这些青年来说不切实际。这个小院子从九江市区过来只需要半个小时。在这里，你可以安静地看书、聊天，和朋友一起吃饭、喝酒。”

管风记得，之前有一名住客因为创业失败感到前景迷茫，来到青年养老院寻找心灵的慰藉，每天过着规律的生活，爬庐山锻炼、阅读、与人交流，调整心态。

她说：“在半个月的‘养老’生活中，他逐渐找回了状态。养老院为他提供了一个放松和自我反思的环境，让他得以远离家中的压力和责任。”

有关青年养老院的贴文，在网上总是引来年轻人羡慕的留言，很多人表示，希望入住和体验。有的业者甚至称，还没开业预定就已爆满，引来一股投资热。不过，《联合早报》在7月中旬到访管风的青年养老院时，那里并没有长期住户。

管风坦言，青年养老院服务上线后，网民咨询踊跃，但实际前来租住的人很少，半年来长期住户寥寥无几。她认为，宣传渠道有限、入住费用太高是入住率低的主要因素。

34岁的管风原本是一名旅行定制师，去年辞去工作后接手了一家民宿，并挂上了“青年养老院”的招牌，希望为年轻人打造一个远离喧嚷，既可以养生又可以养心的地方。（林煇智摄）

随着旅游进入淡季，管风打算降低青年养老院的住宿费，从原本一个月约2500元减至1500元，并且举办更多聚会和活动，提高青年养老院的吸引力。

但她称，自己经营青年养老院，不完全是为了商业利益，不一定要让每一间房都住满。“我更希望的是找到同频的人，吸引那些真正需要这个地方的人。我只要保住我的房租水电基本开销就行了。”

即便青年养老院在某种程度上能够让人获得身心放松，但一些年轻人认为，这种解压方式更适合经济条件较好的人群。

33岁的黄霖恺（化名）去年被深圳一家科技企业裁退，目前是一名网约车司机。他受访时说，因为就业形势不好，过去半年来一直找不到合适的工作，但如果什么都不做，反而感觉更加焦虑。

“我也很想去青年养老院静一静，但现实生活不允许我这么做。只要一停工就没有收入，房贷、家庭生活费要由谁来承担？”

广州一苇渡心心理咨询中心首席专家韦志中受访时指出，青年养老院是一种旨在缓解特定群体焦虑、满足他们心理需求的商业项目，在亚文化和社交媒体的推动下，成为社会应对过度焦虑的新兴精神消费品。

他认为，当今青年在职业规划、个人发展、生活压力和自我实现等方面的焦虑，推动了此类产品和服务的兴起，但这些解决方案通常只能短暂缓解焦虑，并未触及问题的核心。

韦志中将青年养老院比喻为身体素质欠佳时接受的按摩服务。他说，虽然这能够短暂缓解身体的疲劳，却无法从根本上增强体能；同样，青年养老院只能提供暂时的心理舒缓，无法解决年轻人面对长期挑战和焦虑。

他强调，真正克服焦虑的关键，在于积极的行动和不懈的努力。他说：“这就像常规的体育锻炼，只有通过持续的锻炼才能增强体质和健康，年轻人才能真正提升自我价值感和心理韧性。”

不过，在管风看来，外界对青年养老院的批评往往源于成见和误解，他们将其视为“躺平和摆烂”的象征，却并未真正体验过那里的生活，或与入住者交流。

她认为，选择入住的年轻人其实并不关心外界的看法，更注重的是个人的精神调整和自我关怀。“这些年轻人可能经济条件比较好，但感到精神上的压力，因此需要休息和放松。”

范文强则认为，年轻人要躺平是不可能的。他说：“要躺平是要付出代价的……做事的时候努力做事，把事情做好后你闲下来后再去好好享受生活。”