针对民进党封锁中国大陆推出的“台青e家”平台，大陆国台办称，民进党当局越封越证明“台青e家”契合台湾青年需求、戳中民进党当局痛点。

据新华社消息，大陆国务院台办星期五（8月7日）以发言人陈斌华答记者问形式回应，“台青e家”是面向台湾青年的公益性综合服务平台，旨在回应台湾青年到大陆交流发展的需求，为台湾青年提供交流、学习、实习、就业等全链条资讯服务。“上线以来，得到台湾民众尤其是岛内青年的欢迎和认可”。

陈斌华指，民进党当局封锁“台青e家”，借口是个资外泄、拉拢统战、未统先治，全是“台独”话术，“难道给台湾青年多一个机会就叫‘统战’，让台湾青年自己比较就叫‘风险’？”

陈斌华强调，大陆“十五五”开局良好，高质量发展蕴藏广阔机遇，是台湾青年交流、学习、就业、创业的热土。大陆方面始终秉持“两岸一家亲”理念，将持续为台湾青年来大陆筑梦圆梦创造更好条件、提供更多便利。欢迎台湾青年积极使用“台青e家”，感受家的温暖，体验越来越好的服务。

“台青e家”服务平台于7月15日正式上线运行，大陆方面称旨在为台湾青年到大陆交流、求学、实习、就业和创业提供一站式资讯与便利服务。台湾陆委会则指这一平台涉及对台“未统先治“，将下架或屏蔽网站。

台湾陆委会星期五晚称，台湾政府依法封锁违法网站，建议对岸多费心降低自己的青年失业率，不用担心台湾。