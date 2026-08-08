（北京综合讯）中国首都北京宣布放宽非本市户籍居民的购房限制，将缴纳社保或个税的年限门槛降至一年，以提振持续承压的房地产市场。

新规星期五（8月7日）由北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自然资源委员会、北京住房公积金管理中心联合颁布，将从星期六（8月8日）起施行。

根据新规，非京籍居民家庭在北京市五环内购买商品住房的，社保或个税缴纳年限要求，从购房之日前连续缴纳两年下调至满一年；多子女家庭可再多购买一套；在五环外则不限购买套数。

新规还明确，父母将名下北京商品住房赠与成年子女时，将不再核验购房资格，可直接转移登记。

此外，新规还上调了住房公积金贷款额度上限。购买首套住房的个人最高可贷额度提升至120万元（人民币，下同，22万7000新元），双缴存职工家庭上调至240万元。在郊区购房、购买绿色建筑认证住房或多子女家庭还可叠加最高60万至100万元的上浮额度。

北京去年12月已放宽过一轮非京籍家庭购房条件。中国另一个一线城市上海今年初再率先将非本地居民购房社保年限降至一年，北京此次跟进，标志着购房门槛进一步降低。

路透社指出，中国房地产市场的低迷已步入第五个年头，不仅制约家庭消费，也加剧宏观经济供需失衡。