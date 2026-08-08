（芝加哥彭博电）中国驻芝加哥总领事王保东说，美国总统特朗普发起的对华贸易战扰乱了两国之间的大豆流通，并让美国农民承担了大部分的代价。

王保东星期五（8月7日）在由美国大豆出口协会于芝加哥举行的全球大豆产业交流大会（Soy Connext）上说，贸易战带来了一段“曲折的经历”，严重扰乱了全球两个最大经济体之间的农产品贸易流通。

他强调：“美国农民成了受害者，并承担了大部分代价。”“这段曲折的经历再次表明，单边主义和保护主义不符合任何人的利益，关税和贸易战中没有赢家。”

大豆当前已成为中美之间最核心的贸易议题之一，而中国是全球最大的大豆消费国。随着两国努力保持双边关系在正轨上，全球大宗农产品市场正密切关注中国是否会如期兑现承诺的采购量。

自今年5月特朗普与中国国家主席习近平举行峰会以来，中国对美国大豆的采购已有所回升。中国过去一周订购了多批大豆，仅在8月5日就至少买入了13批、总计约80万吨的大豆。

白宫此前透露，中国已承诺到2028年每年至少购买2500万吨大豆，目前的采购规模约已达到这一年度目标的四分之一。美国政府还称，中国已同意每年额外购买至少价值170亿美元（217亿新元）的美国农产品。

王保东在大会上鼓励中美两国的行业代表通力合作以巩固双边贸易。他说：“中美农业贸易无法回到过去，但可以拥有更美好的未来，所以让我们携手合作。”

美国农业部海外农业局局长惠特利在同一个大会上说，关税措施确实带来了挑战。但他强调，特朗普贸易政策的目标是“为我们的生产者提供一个平衡且公平的竞争环境”，同时解决贸易逆差问题。

惠特利说：“我确实相信，在座的各位、整个大豆产业，以及作为合作伙伴的中国，能够成为解决中美农业贸易逆差问题的要素之一。”

他表示：“我们遇到过一些障碍，确实有一些困难需要克服，但总的来说，我认为未来是非常光明的。”