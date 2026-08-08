台湾军方在年度汉光演习首度出动向美国采购的M1A2T主力战车，并部署至桃园国际机场展开反机降实兵操演。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，台军“汉光42号演习”星期五（8月7日）进入第三天，首度出动四辆M1A2T主力战车开进桃园国际机场，搭配云豹甲车、工兵部队及机场相关单位，共同实施反机降操演。

这是台湾陆军108辆M1A2T战车正式成军后，首次以“正式战斗编制”全面投入作战演习。

此次演习背景设定桃园机场为重要战略据点，一旦遭敌军机降夺取并控制，恐沦为兵力与物资补给基地，进而威胁台北政经中枢。因此，防卫部队的首要任务便是阻止敌军夺取并利用机场。

在操演中，陆军584旅联兵二营机步连机步战斗队进入机场后，迅速完成火力部署。在局势可控的情况下，部队优先运用“可逆式阻绝”设施遂行防御。这类设施可在战后移除并恢复机场正常运作，主要用于阻止敌军飞行载具降落，并打击敌方特工与机降部队，为防卫作战争取时间。

若敌军攻势持续升高，防卫部队将配合53工兵群、桃园国际机场公司及相关单位，针对跑道与重要设施执行“不可逆阻绝”作业。必要时将直接摧毁跑道与核心设施，避免机场遭敌军利用作为登陆及后勤补给基地，达成“我不能用、敌人也不能用”的作战目标。

在年度汉光军事演习期间，一辆“云豹”装甲车于台湾桃园国际机场内实施战术隐蔽。（路透社）

此次演习除投入四辆M1A2T战车外，还出动了三种车型共六辆的云豹甲车，以及部队救护车、桃园机场消防大队的化学消防车等。军方同时结合桃园机场公司营运安全处、航务处及航警等单位，利用货柜、钢刺猬及各式机场车辆设置阻绝设施，共同建构战时防御阵地，验证军民协同防卫能力。

台湾陆军自2019年起编列总额达405亿元新台币（约16.5亿新元）的预算，向美国采购108辆M1A2T战车，并于今年4月全数交付完成。

《中国时报》报道指出，这批M1A2T战车主要由已完成换装及编装成军的陆军第六军团装甲584旅与机械化步兵第269旅运用，担负北部中枢防卫的关键角色，为大台北政经中枢建构第一道及纵深铁卫防线。

在本次汉光演习中，M1A2T战车展现多项过去台军装甲部队难以企及的战术功能与价值，包括夜间长距离机动与匿踪存活能力。该型战车同时也配合工兵部队，在淡水河口及关键交通节点实施严密阻绝。