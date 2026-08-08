（成都/香港综合讯）在中东冲突导致双边关系趋紧的背景下，以色列驻中国四川省成都市的总领事馆正式闭馆。中国学者称，闭馆不意味着中以关系正在急剧恶化，不应过度解读。

以色列驻成都总领馆星期三（8月5日）在官方微信公众号发布总领事韩嘉迪（Gadi Harpaz）的告别信。

已任驻蓉总领事近五年的韩嘉迪，在题为《惜别蓉城，情谊长存》的信中说：“今日提笔，心中满怀不舍与眷念。随着我的任期落幕，以色列驻成都总领事馆也将正式闭馆。”

他写道：“总领事馆虽将闭馆，但我们五年来共同搭建起的友谊、彼此的尊重，以及共同留存的珍贵记忆，不会就此消散。我们缔结下的情谊，跨越时间与地域，将永远珍藏在我的心底。”

中国与以色列近年因中东冲突而不时出现摩擦。图为位于北京的以色列驻中国大使馆外观。（互联网）

告别信并未说明闭馆的具体原因。不过香港《南华早报》称，以色列去年底就曾宣布将关闭其中一个驻华外交机构，当时驻成都总领事馆负责人招聘职位的取消，就已引发外界广泛猜测。除了位于北京的驻华大使馆外，以色列目前还在上海、广州和香港设有领事馆。

报道提到，以色列驻成都总领馆曾在2023年11月卷入一场中国网络舆论风波。当年10月，巴勒斯坦激进组织哈马斯突袭以色列后，以色列随即对哈马斯在加沙的目标进行打击，中国网络当时出现批评以色列的声音。

在此背景下，领事馆在中国社媒平台上分享了一封据称来自“陌生中国朋友”的华文信件。信中表达了对以色列和“多灾多难的犹太民族”的支持，并指描绘以色列为侵略者、将哈马斯奉为英雄的中国网民是“一群被误导并且不了解历史的蠢货”，称他们将来“一定会为自己的愚蠢而感到羞耻”。

这封信当时在中国网络热传，部分中国网民对作者的真实身份提出质疑，认为信中的字迹和行文措辞并不像出自中文为母语者之手。

另一方面，此次闭馆也正值中以两国因中东冲突而出现更多摩擦迹象之际。

自2023年新一轮以巴冲突爆发以来，中国曾多次表态支持巴勒斯坦，敦促加沙实现停火，并强调“两国方案”是解决冲突的唯一途径。在去年以色列与伊朗爆发历时12天的冲突后，北京也曾谴责以色列的行为违反国际法，侵犯伊朗的主权与领土完整。

以色列智库“国家安全研究所”（INSS）2024年4月进行的一项民调显示，超过半数的以色列受访者认为中国是敌对或不友好国家。

兰州大学阿富汗研究中心主任、中东问题学者朱永彪向《南华早报》形容，此次闭馆是“双边关系正常发展过程中的一个自然阶段”。

朱永彪称，闭馆不应被过度解读，也不意味着中以关系正急剧恶化，并指近年来的两国关系已承受多次冲击。“如果以色列能够务实地重新评估两国的全球地位与核心利益……我相信两国关系仍具备恢复与发展的潜力。中国无意恶意破坏中以关系。”