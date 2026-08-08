（华盛顿综合讯）美国联邦法官以误读相关证据为由，暂时阻止五角大楼将中国生物科技巨头药明康德列入“中国军工企业名单”。华盛顿对中国企业不断扩大国家安全限制的做法再次遭遇挫折。

综合路透社、彭博社和《南华早报》报道，美国联邦地区法官博斯伯格星期五（8月7日）签发命令，阻止美国国防部在诉讼进行期间执行今年6月将药明康德列入黑名单的决定。

博斯伯格质疑，五角大楼指控药明康德间接隶属于中国国有资产监督管理委员会，并与中国国家国防科技工业局及解放军存在间接关联，是对相关证据的误读。

例如，国有的中国航空工业集团关联基金投资组合中，有5.32%的资金投向药明康德，却被五角大楼认为是持有药明康德5.32%股份。博斯伯格说：“这完全是错误的。如果一个家庭将微薄积蓄的5%投入一只蓝筹股，并不意味着拥有这家公司5%的股份。”

五角大楼指控药明康德与军方关联，也被博斯伯格认为存在类似问题：“这些错误让人对机构决策过程的严谨性难以产生信任。”

博斯伯格在裁决中指出，给企业贴上“中国军工企业”的标签，向外界传递出“避而远之”的信号。自从被列入名单后，药明康德的客户与供应商纷纷取消合同或终止长期合作关系，并将业务转移给其竞争对手，造成了实质性的商业损害。

不过，博斯伯格同时也说，上述裁决不意味着药明康德将被永久移出清单，五角大楼仍可依据更充分的证据重新作出认定。

裁决出炉后，药明康德发表声明表示欢迎，称此举“解除了公司在诉讼期间因国防部决定而面临的直接负面后果”。

药明康德曾向法院说明，公司在美雇佣约450名员工，去年收入中约有70%来自美国客户，大多数董事会成员和高管均为美国公民。

五角大楼6月8日扩大“中国军工企业名单”，新增药明康德、阿里巴巴、比亚迪等多家中国企业。虽然被列入清单不代表受到制裁，但五角大楼将不得与名单上的公司签订合同，并从2027年起全面禁止通过第三方购买其产品或服务。

药明康德随后在6月11日起诉美国国防部。阿里巴巴也在6月23日发起诉讼，要求将公司名字从涉军名单中移除。

据美国之音报道，多家此前被列入这份清单的中国企业都曾提起诉讼。智能手机制造商小米和激光雷达企业禾赛科技均通过法律途径成功脱离名单。