台湾前总统蔡英文已出任民进党新北市长参选人苏巧慧的竞选总部主委，以期拉抬民进党在这一蓝营执政县市的选情，翻转蓝绿政治版图。

综合台湾《联合报》《上报》报道，苏巧慧星期六（8月8日）受访时证实，蔡英文已“一口答应”出任竞选总部主委，还为她录制了“新时代、新市长”的文宣片尾，并感谢蔡英文出面力挺。

她透露，蔡英文不仅将带领新北竞选团队，未来也将参与多场线上及实体造势活动。

苏巧慧表示，蔡英文过去曾参选新北市长，也长期居住于此，民众也认同蔡英文执政八年的经济和政治成果。

面对年底的九合一地方选战，蔡英文已同时出任三个县市的竞总主委。除了由苏系苏巧慧出战的新北市，还包括属于正国会系统的陈莹所角逐的台东县，以及被归为“民主活水”阵营、即赖系的童子玮参选的基隆市。

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政治立场亲绿的《上报》分析，上述三个选区目前均呈现“蓝大于绿”或蓝绿高度对立的态势。绿营幕僚认为，蔡英文虽然已经卸任，但仍是绿营内部最具人气与号召力的政治人物。绿营人士期待，蔡英文出面加持能有助民进党在地方选战中完成内部整合，更能凭借她超越蓝绿板块的影响力，为选战注入强心针。