台湾总统赖清德登上海军舰艇视察滨海打击军事演习，并期勉参演官兵积极应对，强化协同默契。

综合台湾《联合报》和路透社报道，台军“汉光42号”演习星期六（8月8日）在高雄进行“联合反登陆、滨海打击、滩岸战斗”科目，其中海军主要负责执行“滨海打击与近岸防御作战”。

《自由时报》称，此次演练是海军“滨海作战指挥部”7月编成后，首度参与年度汉光演习。

这项操演以高雄左营海军基地为场景。台湾海军滨海作战大队运用机动雷达车、机动导弹车、导弹快艇、海巡舰及近岸防御特战部队等单位，并结合各型无人机执行目标锁定与火力打击。此举旨在展现台湾海军多层次、多波次的防御能力及海军陆战队“宜海宜陆”的作战弹性。

演习期间，海军“光华六号”导弹快艇分队配合完成平战转换的海巡署“八里舰”，紧急出港执行滨海打击任务。在实施紧急出海演练前，在场视导的赖清德先登上“光六”导弹快艇，在听取艇长性能简报后，对参演官兵发表统帅广播。

台湾总统赖清德星期六（8月8日）早上在海军“光六”导弹快艇上通过无线电发话下令紧急出港，并鼓励官兵持续演练。（台湾国防部脸书视频截图）

赖清德在广播中说，官兵接获命令紧急出港执行任务，而汉光演习的目的正是通过“实兵、实地、实装”，检验部队的指挥协同、临战应变以及防卫能力。

赖清德指出，面对外部的威胁与挑战，政府将持续努力提升国防力量，给予台军和海巡人员最大支持。他也期勉官兵在演习中积极应对，强化协同默契，才能因应各种突发状况，以坚实战力守护安全。

随后，赖清德在现场观看了小型低空攻击无人机成群飞越海滩与海面的演练。海巡署新建的“安平级”双体巡防舰也参与了此次操演，验证战时海巡署编入军队支援海军的平战转换机制。

赖清德在高雄视察“汉光”军事演习期间，在左营海军基地观看无人机演示。（路透社）

“安平级”巡防舰是以台湾海军高机动性的“沱江级”快速攻击舰为基础设计的。由于该舰具备搭载反舰导弹的能力，被台湾军方誉为“航母杀手”。