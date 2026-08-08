中国机器人制造商宇树科技去年全年人形机器人的出货量跃居全球首位。

综合《上海证券报》和第一财经报道，宇树科技星期五（8月7日）举行首次公开发行股票（IPO）并在科创板上市的网上投资者交流会。

宇树科技董事长、总经理兼首席技术官王兴兴在会上说，公司始终坚持通用机器人核心技术的全栈自研，持续丰富产品矩阵。目前，宇树科技已在四足机器人和人形机器人领域占据全球市场的主要份额，特别是在海外市场具有较高知名度与市占率。

王兴兴透露，自2023年推出首款人形机器人H1及2024年推出中型人形机器人G1以来，公司人形机器人的销量实现快速增长。2025年度，公司纯人形机器人（不含轮式双臂机器人）的出货量已超过5500台，位居全球第一。

数据显示，在2023年至2025年期间，宇树科技的四足机器人累计销量超过3万3000台，奠定了公司在全球四足机器人市场的优势地位。

谈及未来发展方向，王兴兴指出，宇树科技将持续攻坚具身大模型、场景数据采集与分析、强化学习、具身本体模型以及核心零部件自研等软硬件关键技术。同时，公司将积极探索人形机器人、四足机器人及机甲等更多元的产品形态，推动机器人承接高强度与高风险的体力劳动，造福社会。

宇树科技此次科创板IPO的发行价格定为每股150.80元（人民币，下同，约28.57新元）。公司拟发行约4044.64万股，占发行后总股本的10%，预计募集资金总额约60.99亿元，净额约59.17亿元。