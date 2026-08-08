（悉尼/台北综合讯）今年的太平洋岛国论坛（PIF）领导人年度会议，8月底将在台湾邦交国帕劳举行。去年在北京压力下被排除于会议之外的台湾，今年将重返参会。

综合法新社和《自由时报》报道，PIF已宣布台湾将出席今年在帕劳举行的领袖峰会。18个成员国部长级会议星期五（8月7日）晚在斐济召开后，论坛秘书长瓦卡说，中国大陆和台湾都是太平洋地区的重要合作伙伴。

瓦卡说：“台湾是一个非常重要的发展伙伴。尽管它并非对话伙伴，但它与我们论坛大家庭的成员保持着互动。”

本届PIF领导人会议定于8月30日至9月4日举行。主办国帕劳以及PIF另两个成员国图瓦卢、马绍尔群岛，均位列台湾目前仅存的12个邦交国当中。自2019年以来，论坛成员国瑙鲁、基里巴斯和所罗门群岛已相继将外交承认从台北转向北京。

台湾自1993年起持续以“台湾/中华民国”名称、“发展伙伴”身份参与PIF相关机制与活动。

不过，去年的峰会主办国所罗门群岛将台湾拒之门外。尽管太平洋岛国普遍高度依赖外国援助与投资，此举最终导致所有域外国家去年的参会邀请均被取消。所罗门于2019年与台湾断交并与中国大陆建交，是北京在南太平洋岛国中最常公开表态的支持者。

所罗门群岛外长何瑞朗说，今年实行的是开​​放式邀请。所罗门新一届政府今年5月上任后，已迅速修复与美国、日本及澳大利亚等国的双边关系。

台湾外交部称，会适时对外说明台湾组团参与今年PIF相关会议及活动的安排与进展。 《自由时报》引述涉外官员指，台湾今年将循例由次长级以上官员率团与会。