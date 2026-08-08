台湾总统赖清德在视察一场军事演练时，其中一架参演无人机的尾翼部件意外脱落，但无人机最终仍顺利完成任务。

综合台湾《联合报》《太报》报道，台湾海军星期六（8月8日）在左营海军基地进行“滨海打击、近岸防御”操演，赖清德到场视导。他登上海军“光六”导弹快艇视察滨海打击演习后，紧接着视察无人机演练。

演练期间，台湾海军出动了正处于测试阶段的“中型自杀式无人机”与“新式攻击型无人机”。这两款无人机在操演场上空来回巡航，并模拟对假想目标发起俯冲攻击；同时，海陆特战突击艇也放飞了“监侦型无人机”，以执行战场实时监控任务。

在操演过程中，一架定翼型“中型自杀式无人机”的左后尾翼升降舵铰链突然脱落，导致部件仅靠一侧悬吊在机翼后方。这一突发状况并未影响无人机的实际操作，它仍继续在滩岸上空盘旋飞行，直至操演任务结束。

对此，台湾海军表示，这架中型自杀无人机在滩岸起飞时可能勾到异物，因此造成起飞后升降舵松脱。但由于飞行性能不太受到影响，因此仍能够完成整场操演任务。

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除了海军舰艇及陆战队快艇外，台湾空军当天也出动机群在外围空域参与联合打击任务。据了解，空军出动了IDF“经国号”战机模拟对外海敌舰发动炸射攻击，E-2K预警机及P-3C反潜机则在相关空域提供作战管制与反潜制海支援。