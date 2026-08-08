中国官方开展深化扫黑除恶专项斗争，河南省警方宣布，将重点打击“软暴力”催收、舆情敲诈、网络暴力等十类新型黑恶犯罪。

据河南省公安厅官方微信公号“平安中原”消息，河南省公安厅星期四（8月6日）召开视频会议，对全省公安机关开展深化扫黑除恶专项斗争工作进行安排部署。

河南省公安厅要求，全省公安机关要迅速部署推进，明确工作重点、充分凝聚合力，在依法严厉打击传统黑恶势力基础上，重点打击“软暴力”催收、恶意索赔、舆情敲诈、劳务碰瓷、碰瓷敲诈、强迫消费、色情敲诈、裸聊敲诈、网络套路贷、网络暴力等十类新型黑恶犯罪，持续保持高压态势，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

河南省公安厅也同步公布全省各地公安机关的涉黑恶线索举报方式。

新华社7月31日报道，中共政治局委员、中央政法委书记陈文清在一场全国扫黑除恶专项斗争会议上宣布深化专项斗争，强调要依法清除“一切侵蚀社会肌体的毒瘤”，并深化对新形势下涉黑涉恶违法犯罪形态、特征、规律的研究把握，保持高压震慑态势，坚持“重拳出击、露头就打”。

中共中央政法委8月2日在微信公众号刊文指出，黑恶势力的形态正在演变，包括从网下转向网上、从显性转向隐性、从硬暴力转向软暴力、以及从传统领域转向非传统领域和新兴行业，“黑恶犯罪严重侵蚀党的执政根基”。

随后，湖北、山东、成都等多地陆续开始公开征集涉黑涉恶举报线索。