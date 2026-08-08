中国前沿领域正加速形成新的经济增长点，今年上半年生成式人工智能（AI）和人形机器人领域的新设企业，分别有5万5000户和11万6000户，同比增长28%和9.5%。

综合央视新闻和新华社报道，中国市场监管总局星期六（8月8日）公布数据显示，中国上半年新设“八大新兴产业+九大未来产业”相关企业56万1000户，保持稳定增长态势。

数据也显示，上半年服务业新设企业395万7000户，与去年同期持平。

其中，批发零售业新设企业173万7000户，同比增长2.9%；“银发经济”产业新设相关企业3万1000户，同比增长16%；文化旅游产业新设相关企业147万5000户；“名特优新”个体工商户达到18万4000户。高技术服务业加速壮大，信息传输和软件技术服务业新设企业32万2000户，同比增长3.3%；检验检测服务业新设企业1万6000户，增长43.9%；科技成果转化服务业新设企业45万9000户，增长6.8%。

制造业方面，上半年企业转型升级步伐加快。

其中，装备制造业向高端迈进，高端装备制造业新设企业2万8000户，同比增长2.5%。高技术制造业增势强劲，高技术制造业企业新设1万5000户。