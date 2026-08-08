中国官方数据显示，今年上半年共有7632家新能源汽车相关企业注销，同比增长4.6%，表明部分被指产能过剩的企业正加速退出竞争激烈的市场。

据央视新闻报道，中国国家市场监督管理总局星期六（8月8日）公布的数据显示，今年上半年，新能源汽车、光伏和锂电池相关企业分别注销7632家、5089家和155家，同比分别增长4.6%、8.3%和12.3%，并称“产能过剩行业企业有序出清”。

此外，制造业企业转型升级步伐加快。高端装备制造业上半年新设企业2万8000家，同比增长2.5%；其中，智能装备制造业和城市轨道装备制造业新设企业分别增长6.4%和4.4%。

根据数据，高技术制造业也保持较快增长。截至6月底，相关企业总数达33万家，上半年新设1万5000家。其中，航天器及运载火箭制造业新设企业同比大增185.7%，光纤及光缆制造业增长129.4%，集成电路制造业增长24.2%。

中国市场监管总局称，接下来将围绕优化营商环境、维护公平竞争和提升发展品质三大主线，为各类经营主体拓展公平有序发展空间，并针对个体工商户实施分型分类精准协助，营造稳定透明可预期的发展环境。

在外界持续关注中国部分行业产能过剩之际，中国商务部官网7月28日发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》，指一些国家和经济体因担忧自身产业竞争力和市场地位，将经贸问题政治化，并以中国产能冲击全球市场为由加码对华限制措施，导致保护主义升温。

文件也反驳有关中国产业补贴、贸易顺差、内需不足导致产能过剩及不公平竞争等指控，并强调保护主义将扰乱全球经贸秩序，为世界经济增长带来长期风险。