香港儿童传染病专家关日华警告，香港目前正遭遇冠病、流感及呼吸道合胞病毒的“三疫夹击”，呼吁市民不要轻视流感。此前，香港刚通报了今年首起儿童感染流感死亡的病例。

综合香港电台和《文汇报》报道，一名七岁男童在感染甲型流感后，引发休克及脑病变。尽管他曾接种过季节性流感疫苗，但最终仍于8月4日宣告不治，成为香港今年首起儿童染流感离世的个案。

亚洲儿童传染病学会会长、香港大学儿童及青少年科学系名誉临床副教授关日华星期六（8月8日）接受电台节目访问时指出，这起病例十分不幸，但属于个别事件，他不希望此事影响市民对疫苗的信心。

关日华解释，如果距离接种疫苗的时间相对较长，人体内的抗体水平便会逐渐减少。他提醒市民绝对不能看轻流感，部分患者的免疫系统可能会产生剧烈反应，进而引发严重并发症，导致病情急转直下。

针对这一死亡病例，他认为还需进一步厘清男童是否存在影响病毒抵抗力的先天性疾病，同时也要分析当前的流感病毒株是否发生了重大变异。

延伸阅读 香港正式进入夏季流感季 冠病病毒活跃程度也升

关日华警告，当前香港面临的“三疫夹击”中，以流感最为活跃。与此同时，呼吸道合胞病毒极易导致儿童罹患气管炎及肺炎，而近期因感染冠病引发嘶哮症的儿童病例也屡见不鲜。

他说，目前很难预测这波夏季流感高峰何时才会见顶，也无法确定疫情是否会蔓延至新学年开学。

为应对当前流感与冠病叠加的疫情高峰，香港卫生署本年度共采购约130万剂疫苗，包括赛诺菲、科兴以及阿斯利康三家药厂生产的四款疫苗。目前，卫生署正积极筹备各项接种安排工作。