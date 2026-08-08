知情人士透露，韩国晶片制造商SK海力士正评估中国重庆工厂的多种发展方案，包括引入投资者，以推动业务增长。

彭博社引述知情人士报道，SK海力士正与潜在顾问接洽，对重庆工厂业务展开评估。若出售部分股权，这座工厂的估值可能达到约30亿美元（38亿新元）。

知情人士称，潜在投资者可能包括中国基金和业内企业；SK海力士也可能保留这项资产的少数股权。不过，相关讨论仍处于初步阶段，未必会达成交易。

SK海力士20多年前进入中国市场，并与江苏无锡签署协议，建设公司首座大型海外晶圆制造厂。重庆工厂则是公司大型半导体封装和测试基地，支持公司在全球扩大快闪记忆体（NAND）闪存后端生产业务。

另一方面，SK海力士星期五（8月7日）宣布，计划斥资54万亿韩元（486亿新元）扩建韩国晶片生产设施，包括在龙仁建设新的动态随机存取存储器（DRAM）工厂，以及在清州兴建NAND闪存晶圆厂，以满足人工智能时代不断增长的存储器需求。

SK海力士今年7月通过在美国上市筹集265亿美元，创下外国企业在美国交易所上市的最大融资纪录。这宗大型股票发行也带动亚太企业的股权资本市场活动在当月创下新高。