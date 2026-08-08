中国粉丝赴泰参加活动接连引发纠纷之际，中国驻泰国大使馆发文提醒公民参加文体活动时，应遵守当地法规和主办方规定，如若遇到纠纷可依法理性维权。

中国驻泰国大使馆星期六（8月8日）发布公告，提醒中国公民来泰国参加文化演出、体育赛事、艺人见面会等大型文体活动时，应多加注意，以确保行程安全顺利。

这番提醒正值中国粉丝在泰国遭遇纠纷之际。7月25日，泰国艺人Junior与Mark在曼谷举办签售会，一名中国女粉丝被指插队，被工作人员带离现场；网传画面显示，女粉丝一度脚踹女工作人员，随后遭对方锁喉、抱摔反制。7月29日，22名中国追星旅客在曼谷素万那普机场被泰航拒载，交涉期间机场保安还做出“拉眼角”歧视手势；机场回应称，旅客因违反安全规定擅自追星进入贵宾室而被拒载，但已惩处涉事保安。

使馆说，公民在泰期间应严格遵守当地各项法律法规，尊重当地宗教信仰、风俗习惯和文化传统，自觉服从活动现场秩序和管理规定，文明旅游、礼貌待人，展现良好形象。

使馆并指，与泰国民众交往时，坚持相互尊重、友好相待、平等包容，积极传递善意，珍惜并自觉维护“中泰一家亲”传统友谊，增进相互理解和友好交流。

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使馆说，中国公民出行前可提前了解活动主办方发布的有关规定，包括入场、拍摄、携带物品等要求，并关注活动场馆是否有其他管理规定，如禁止携带外带食品饮料、限制拍摄区域等，避免因不了解相关规则影响活动体验或正常参与。

使馆最后提醒，若发生纠纷或合法权益受到侵害，应保持冷静，依法理性维护自身合法权益，及时向活动主办方、现场工作人员或当地警方反映情况，并及时联系中国驻泰国使领馆寻求协助。