（无锡综合讯）中国社会科学院台湾研究所所长朱卫东认为，目前台湾海峡两岸的统一进程正处于“战略相持阶段后期”，主张将台湾逐步纳入“不得不统”的事实框架，构建两岸完全统一的现实格局。

综合中评社、中新社报道，也是中国全国台湾研究会副会长的朱卫东，上星期五（8月7日）在江苏无锡出席第12届两岸智库学术论坛时说，两岸统一可归纳为战略准备、战略相持、战略决胜三个阶段。

他解释说，“战略准备”阶段是做强自身，夯实综合国力，完善法律制度，巩固“一个中国”格局，筑牢统一的政治与法治根基；“战略相持”阶段是多方力量博弈胶着、斗争复杂尖锐的阶段，大陆综合运用融合发展、外交反制、军事震慑等各类手段，不断争取台湾民心，持续挤压台独分裂势力倚外谋独空间，持续塑造有利于统一的台海态势。

“战略决胜”则是统一条件日趋成熟的阶段，伴随着各类有利条件不断汇聚强化，“大陆牢牢掌握推进统一的战略主动权，将依据届时的主客观形势，最终通过和平商谈抑或雷霆一击完成祖国完全统一”。

朱卫东说，当前影响两岸统一的战略环境与内外条件，正在发生历史性深刻变化，两岸统一进程正处于斗争极其复杂尖锐的“战略相持阶段后期”。

他警告，赖清德不断加紧“谋独挑衅”，频频挑战大陆底线红线，致使台海博弈更趋激烈，促使统一的历史条件持续累积，“加速‘台独’就是加速统一，‘台独’的尽头是统一”。

早在2022年2月，朱卫东在大陆对台核心学术期刊《台湾研究》上，提出“统一三段论”的理论框架，强调不能把统一简单视为单一时间点或单一事件（军事行动或签署协议），而是一个动态的系统工程，“必须要统筹做好统一前、统一中、统一后三篇文章”。

今年6月7日，朱卫东提出力求形成“不统而统”大势，主张对台工作既不能急于求成，也不能消极等待，应在坚持统一方向下循序推进各项工作。

在上周五的论坛上，朱卫东进一步说明“不统而统”的核心，在于先塑造统一客观事实，而非单纯坐等统一谈判。通过多层次、持续性的行动举措，将台湾逐步纳入“不能不统、不得不统”的事实框架之中，逐步构建起导向两岸完全统一的现实格局。