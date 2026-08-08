一项调查称，中国企业在刚果民主共和国开采并出口含有大量铀的氢氧化钴。刚果（金）中资矿业企业协会随后发表声明否认，指当地中资企业生产和出口的钴产品均不存在铀含量超标问题；中国驻刚果（金）大使馆也转发了这份声明。

据法新社报道，科学期刊《自然·通讯》今年7月底刊登的一项调查称，中国企业在刚果（金）开采并出口含有大量铀的氢氧化钴。英国《金融时报》和调查机构Lighthouse Reports参与了这项调查。

刚果（金）政府星期五（8月7日）发表声明，否认违反国际承诺，并称该国东南部铜矿和钴矿矿脉天然含有放射性金属，是“有充分记录”的现象。政府也称，相关研究并非基于对出口货物的直接测量。

当局还宣布，将由一家国家实验室和一家获得认证的国际实验室进行检测，并就此咨询联合国核监督机构国际原子能机构。

据澎湃新闻报道，刚果（金）中资矿业企业协会同日发表澄清声明，指有关当地中资企业钴产品铀含量超标的报道不实，误导市场认知、扰乱行业正常经营秩序，也对在刚中资矿业企业声誉及钴产品国际贸易口碑造成不良影响。

协会称，经全面核查，刚果（金）东南部所有正常运营的中资矿企，开采、加工和出口的钴产品均不存在铀含量超标情况，相关企业也严格遵守当地矿业法规和国际贸易检测规范。

声明说，正常生产的氢氧化钴可能含有极低水平的天然微量铀，但含量远低于具备资源开发或工业提取价值的水平，不具备作为铀产品进行回收、提取或利用的经济和技术条件，也不会改变产品作为钴产品的性质。

协会也指出，刚果（金）对铀等放射性物质实行严格监管，相关勘查、开采、加工、运输和贸易活动均须遵守当地法律。协会接下来也将常态化开展产品质量抽检工作，公开透明公示产品质检信息，督促全体会员企业合规诚信经营，持续为全球市场提供高品质、标准化、合规化的钴系矿业产品，维护中刚矿业合作良好秩序与口碑。

中国驻刚果（金）大使馆星期四（6日）凌晨也在官方微信公众号转发这份澄清声明。

刚果（金）是全球主要关键矿产供应国，供应全球约68%的钴，绝大多数出口到中国；该国也在2025年以340万公吨的产量成为非洲最大铜生产国。随着美国寻求减少对中国关键矿产供应链的依赖，刚果（金）已成为中美争夺战略资源的焦点。