中国算力晶片巨头寒武纪今年上半年的营收与净利润均实现同比翻倍。

综合澎湃新闻和《证券日报》报道，中科寒武纪科技星期五（8月7日）晚公布，公司今年上半年实现营业收入59.96亿元（人民币，下同，约11.36亿新元），同比增长108.13%；归属上市公司股东净利润达23.11亿元，同比大增122.61%；扣除非经常性损益后的净利润为21.66亿元，增幅高达137.30%。

这是寒武纪自上市以来交出的最亮眼中期成绩单。分季度来看，公司一季度净利润为10.13亿元，二季度则进一步攀升至12.98亿元，环比增长28%，连续两个季度稳步站上十亿级盈利台阶。

寒武纪称，报告期内，公司产品对国内主流AI应用场景的支撑通过了多种严苛生产环境的全维度验证，市场认可度稳步提升。

除了营收和净利润增长，寒武纪研发投入也持续加大。今年上半年，寒武纪的研发投入达7.02亿元，较去年同期增长29.63%。

寒武纪指出，在硬件方面，公司的新一代智能处理器微架构和指令集等正在研发中。在软件方面，公司对基础系统软件平台也进行了优化和迭代。

作为中国国产算力晶片的头部厂商，寒武纪目前的产品体系已覆盖云端与边缘端的智能晶片、板卡、智能整机及软件平台，可满足不同规模的AI计算需求。

截至星期五（8月7日）收盘，寒武纪股价报1199.93元，上涨2.72%，总市值达7539亿元。寒武纪股价今年以来累计上涨约三成，但自6月30日市值首次突破万亿元后，股价已回落约四分之一。