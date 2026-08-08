知情人士透露，部分中国铁矿石贸易商和钢厂今年已停止与铁矿石贸易商Radiant World和Sapphire Minmetals开展业务。

路透社引述四名知情人士报道，其中两人称，Radiant World完成最终结算所需时间过长，令他们感到不安，因此停止与公司交易；另两人则说，国有铁矿石采购商中国矿产资源集团曾敦促相关企业减少对Radiant World的风险敞口。

一家中国钢厂的管理人员也透露，公司过去曾向Radiant World采购海运铁矿石，但近几个月已停止交易，并在内部评估未来是否继续合作。

彭博社则引述知情人士报道，多家中国贸易商和钢厂已暂停与Radiant World及Sapphire Minmetals交易；中国买家相继退出，导致两家公司本星期难以售出多船铁矿石。

两名知情人士称，广西柳州钢铁股份有限公司星期一（8月3日）举行铁矿石采购招标时，Radiant World提交了最具竞争力的报价。不过，柳钢随后取消招标，并在隔天重新招标，同时不允许Radiant World参与。

厦门有三家知名国有原材料及物流集团——厦门国贸集团、厦门象屿集团和厦门建发。知情人士称，上述至少两家集团在近几个星期，也暂停与Radiant World或Sapphire Minmetals开展铁矿石业务。

受此影响，Sapphire Minmetals向一家厦门贸易商出售的一船铁矿石未能完成交易。双方原已谈妥价格，但买家在决定暂停与Sapphire Minmetals合作后退出交易。

中国买家占全球铁矿石市场约60%，是铁矿石贸易商最重要的客户群体。知情人士预计，只要两家公司进一步降低售价，仍可能找到愿意接货的中国买家。不过，相关货物能否顺利售出的不确定性已打击市场情绪，推动铁矿石价格跌至一年多来最低水平。

彭博社上周报道，多家大型大宗商品贸易商因担忧Radiant World向银行提供的部分铁矿石交易文件真实性存疑，已停止与公司交易。维多集团也据报告知杰富瑞金融集团，为它向Sapphire Minmetals提供融资作支撑的部分发票并不真实。

据报道，德意志银行和比利时KBC集团已冻结Radiant World在新加坡的部分银行账户，另有一些银行暂停向公司提供信贷额度，令Radiant World面临的压力进一步加剧。

Radiant World和Sapphire Minmetals是铁矿石市场的主要参与者，合计年营收约180亿美元（230亿新元）。两家公司在法律上相互独立，但嘉能可首席执行官纳格尔（Gary Nagle）本周说，由于两者的股权结构和管理层相似，他将它们视为同一集团。Sapphire Minmetals则强调，公司独立运营。两家公司也均否认存在不当行为。

Radiant World发言人回应有关中国买家暂停交易的消息时说，公司不公开评论个别交易对手关系、具体交易活动或商业头寸。Sapphire Minmetals董事长塞蒂（Rakesh Sethi）也拒绝回应，称不希望被卷入争议，也担心他的回应遭到曲解和误读。