中国年轻人“考公考编”热度居高不下之际，多地出现“进体制”考试相关丑闻，暴露了基层招聘存在灰色空间，也让公众对事关稳定就业和编制机会的招录公平愈发敏感。

河南省人力资源和社会保障厅星期五（8月7日）通报，经公安机关侦查查明，今年7月11日进行的河南省“三支一扶”计划招募笔试，存在“规模性组织作弊犯罪行为”，为严肃招考纪律，维护考试公平，官方宣布当日成绩作废，定于8月22日重新组织笔试。

广东省雷州市星期五也通报当地一事业单位教师招聘中的违规行为。网传当地事业教师招聘考试的第二名试图以数万元人民币（1万元人民币约合1894.7新元 ）劝退笔试第一名考生不要参加面试，引发舆论争议。

官方调查组核实，涉事学校的高姓副校长，利用职务之便，违规泄露笔试第一名个人信息，并以利益许诺，劝其放弃后续考试，协助笔试第二名谋取优势。目前，涉事副校长已被撤职降级，多名相关责任人受党纪政务处分。

在同一天，广东佛山也回应当地季华中学物理教师招聘争议。网民质疑，在教师招聘的面试环节中，笔试成绩排在前13名的考生均淘汰或弃考，后五名却齐刷刷通过面试，“不正常”、有“幕后操作”。

佛山市教育局星期五通报，已叫停学校招聘工作，成立专门调查组全面核查。

三起风波均发生在中国编制减少、高校毕业生就业竞争更激烈的背景下。

“三支一扶”是招募高校毕业生参加支教、支农、支医和帮扶乡村振兴的计划，河南省的“三支一扶”在服务期后提供机会进入事业单位，近年来参考人数不断增加。今年河南计划招募3082人，但报名人数逾14万。

有媒体提出，作弊带来不公正，但重考涉及十余万人的成绩全部作废，也是很大的成本。有已经进入面试阶段的考生对《中国新闻周刊》担忧此前投入的时间和金钱作废，也质疑“为什么要让大多数遵纪备考的同学为作弊者买单？”

另外两起事件则涉及教师这另一大“铁饭碗”群体。随着出生人口下降和地方财政承压，部分地区教师编制开始收紧。西南大学教师教育学院课题组测算，小学教师需求约在2023年至2024年达到峰值，此后持续减少；初中教师需求预计在2026年达到峰值，之后也将进入下降通道。

中国教育科学研究院研究员储朝晖受访时表示，大家普遍认为进体制是最理想的选择，而且一些非正常操作仍存在，让一些人有“只要对自己有利就行”的心态。再加上一些部门招聘管理不严，带来“权力灰色运作的空间、机会、时机”，甚至很多人对灰色操作“成功的期望仍然很高”，觉得“做成了就没事儿了”。

“但公众对这种不公平的容忍度已经越来越低，矛盾将进一步突出”。他指出，社会的关注是有效解决这些问题的一个源头。

近期的风波也呈现相似路径：异常首先被考生或网民发现，经过网络发帖、举报并形成舆情后，主管部门才介入调查。

储朝晖认为，公众敏感度是对公平要求的提高。要减少类似事件，应让岗位设置、报名资格、考试、面试直至录用的全过程都更加公开透明，“在阳光下进行”。

2026年中国高校毕业生规模达到创纪录的1270万人。叠加往届未就业学生、海归回流人员以及考研考公失利者，全年总求职人数已突破1500万。加上人工智能对初级工作的替代效用，求职者将面临高于往年的压力。